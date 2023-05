Aktualisiert am

Vier Chefs in fünf Jahren : Miguel López Borrego kämpft bei Thyssenkrupp gegen die Zeit

Den Termin mit dem Bundespräsidenten hatte sich Martina Merz nicht nehmen lassen. Einige Tage nach ihrer Rücktrittsankündigung begleitete die scheidende Vorstandschefin Frank-Walter Steinmeier durch das Duisburger Stahlwerk, wo sich das Staatsoberhaupt erklären ließ, wie Thyssenkrupp klimaneutral werden will.

Helmut Bünder Wirtschaftskorrespondent in Düsseldorf. Folgen Ich folge