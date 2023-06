Die U-Boote von Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) sind auf der Welt gefragt, und trotzdem galt die Kieler Werft lange als Sorgenkind im Thyssenkrupp-Konzern. Mit der Zeitenwende hat sich das gründlich geändert – und damit auch die Chance, die Wehrtechnik zu Geld zu machen. Jetzt nimmt der Verkaufsprozess Fahrt auf, die Datenräume für Investoren werden nach Informationen der F.A.Z. in Kürze geöffnet.

Wie günstig das Umfeld für die im April vom Aufsichtsrat beschlossene Abspaltung ist, zeigt sich gerade in Indien, wo TKMS mit Unterstützung der Bundesregierung über einen neuen großen U-Boot-Auftrag verhandelt. Es geht um sechs Boote, mit denen Indien seine teils in die Jahre gekommene Flotte verstärken will. Neben Thyssenkrupp soll noch die südkoreanische Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering im Rennen sein, aber die deutsche Seite scheint die besseren Karten zu haben.

Nach Informationen der F.A.Z. soll am Mittwoch ein Memorandum of Under­standing mit einer indischen Werft unterzeichnet werden, welche die Fertigung übernehmen soll. Dieser Technik-Partner sei Mazagon Dock Shipbuilders Ltd. (MDL), eine der führenden Werften mit Sitz in Mumbai, mit der Thyssenkrupp seit Jahren zusammenarbeitet. Am Mittwoch wird Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) auf der Rückreise vom asiatischen Sicherheitsgipfel Shangri-La Dialogue in Indien erwartet. Er solle einer Unterzeichnung des Vorvertrages beiwohnen, heißt es in diplomatischen Kreisen. Auch Konzernvorstand Oliver Burkhard, der Chef der Marine-Sparte, reist zu dem Termin.

Entscheidend für den Abschluss

Die Fertigung im eigenen Land ist für die Regierung in Neu-Delhi Grundbedingung für den Auftrag. Die Partnerschaft mit MDL wird deshalb als ein entscheidender Schritt für den Abschluss gewertet. Sprecher des Konzerns und von TKMS wollten die Informationen nicht kommentieren. In unternehmensnahen Kreisen war zu hören, die Vereinbarung ziele auf einen Gesamtwert von rund 7 Milliarden Euro ab.

Den bisher größten Auftrag seiner Firmengeschichte hatte TKMS vor zwei Jahren eingefahren, als Norwegen und Deutschland für 5,5 Milliarden Euro insgesamt sechs baugleiche U-Boote bestellten. „Project-75I“, der indische Name für den U-Boot-Kauf, lag schon beim Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz im Februar in Indien auf dem Tisch. Über Jahre aber gab es keine Einigung bei der Absicherung seitens der Regierungen und bei technischen Fragen, wie der Länge der Tauchgänge. Käme es nun zum Kauf in Deutschland, hätte sich TKMS auch gegen die französische Naval Group, die TKMS vor Jahren in Australien aus dem Rennen geworfen hatte, Spaniens Navantia, und die russische Rosoboronexport durchgesetzt.

Für TKMS sind solche Aufträge aus dem Ausland extrem wichtig. Zwar sind die Produktionsanlagen in Deutschland bis 2030 ausgelastet, aber der Vorlauf für Forschung und Entwicklung verschlingt riesige Summen. Aufträge aus dem „Zielbild Marine“ der Bundeswehr gibt es bisher noch nicht, werden aber erwartet. Während sich die vormalige Verteidigungsministerin Christine Lambrecht mit der Industrie schwergetan habe, sei die Kommunikation mit Boris Pistorius deutlich besser, verlautet aus Kiel.

Noch neu im Amt drängte er auf dem Sicherheitsgipfel am Sonntag in Singapur auf deutlich steigende Rüstungsexporte Deutschlands: „Wir verpflichten uns, für unsere eigene Sicherheit und die Sicherheit unserer Verbündeten und Partner mehr Verantwortung zu übernehmen“, sagte der Minister über Deutschlands Politikschwenk. „Dazu gehört ein Überdenken unserer Rüstungsexportpolitik, insbesondere wenn es um die Unterstützung von Partnern, von Partnerländern mit einem legitimen Interesse an Selbstverteidigung geht.“ Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hatte Indien während ihres Besuchs Anfang Dezember auch zur Überraschung mancher in Berlin einen „Wertepartner“ Deutschlands genannt.