Thomas Cook-Insolvenz : Ein Härtetest für die Reisebranche

Diese Insolvenz hinterlässt in der ganzen Branche Spuren. Die Rettung von Thomas Cook, dem nach TUI zweitgrößten Reiseveranstalter der Welt, ist gescheitert. Ein 900 Millionen Pfund schweres Sanierungspaket sollte den Konzern eigentlich in eine wirtschaftlich rosige Zukunft führen, gestützt auf eine neue Strategie mit mehr eigenen Hotels. Stattdessen steht die Abwicklung großer Teile des traditionsreichen Reiseunternehmens an.

Für viele Kunden fällt der Urlaub aus. Pauschalreisende erhalten zwar ihr Geld zurück, doch nicht rechtzeitig genug, um kurzfristig umzubuchen. Viele Hoteliers, Gastronomen und Busunternehmer in den Urlaubsgebieten müssen sich darauf einstellen, dass vorerst weniger Touristen kommen und ihre Einnahmen schrumpfen werden.

In der eng verzahnten Reisebranche gibt es kaum jemanden, der am Tag des Cook-Niedergangs nicht in den Krisenmodus schalten musste. Die Pauschalreisekunden des altehrwürdigen Unternehmens sind nicht nur mit den konzerneigenen Fluggesellschaften geflogen, sondern saßen in den Machinen von TUI Fly oder der Lufthansa-Marke Eurowings. Auch in deren Flugzeugen bleiben jetzt Plätze frei, fallen Zahlungen aus. Andere Reiseanbieter haben für ihre Urlaubskunden Sitze der Cook-Fluggesellschaften gebucht, sie müssen nun kurzfristig zunächst auf eigene Rechnung Ersatz organisieren.

Das eng geknüpfte System der Reisebranche ist von Vorteil, wenn nach Anschlägen oder Unwettern Urlauber schnell in Sicherheit gebracht werden müssen, das gelingt mit vereinten Kräften leichter. Von Nachteil ist es, wenn einer der größten Teilnehmer ausscheidet. Die Folgen einer solchen Insolvenz ziehen sich durch die gesamte Branche, ein Dominostein wirft den nächsten um.

Ware wird zum austauschbaren Produkt

Die bislang größte Insolvenz eines Reiseveranstalters stellt Gewissheiten und Beteuerungen in Frage. Ist die Pauschalreise überhaupt noch ein zeitgemäßes Urlaubsprodukt? Der Deutsche Reiseverband verweist zwar darauf, dass 40 Prozent aller Urlaube Pauschalreisen sind und 52 Prozent der Buchungsumsätze auf Reiseveranstalter mit ihrem Kernprodukt Pauschalreise entfallen. Darin ist freilich auch vieles enthalten, was rechtlich als Pauschalreise gilt, ohne dass der Kunde weiß, dass er solch ein Produkt gekauft hat. Zudem ist Thomas Cook ausgerechnet an dem Punkt gestrauchelt, als der Konzern die traditionelle Urlaubsform entstauben und fit für die Zukunft machen wollte.

Wollen Urlauber tatsächlich vor allem Vielfalt? Lange haben Reiseanbieter zugesehen, wie ihre Ware zum austauschbaren Produkt wurde. Als Leistungsmerkmal galt, dass Kunden nicht nur 5000 Unterkünfte, sondern 10.000 oder mehr Herbergen zur Auswahl hatten. Dass dieselben Häuser ebenso über den direkten Konkurrenten gebucht werden konnten, führte aber nur dazu, dass Kunden danach auswählten, wer eine 2000-Euro-Familienreise 5 Euro billiger anbot. Thomas Cook wollte aus diesem Irrsinn ausbrechen. Der Konzern wollte mehr eigene Hotels betreiben, die dem Nachbarbetonklotz nicht zum Verwechseln ähnlich sehen.

Nicht zuletzt Airbnb hat vorgeführt, dass Urlauber nicht nur in Großhotels irgendwo im Nirgendwo unterkommen wollen, sondern auch dort, wo fremde Kulturen erlebbar sind. Rivale TUI, der selbst wenig ruhmreiche Zeiten hinter sich hat, ist mit seiner Hotelstrategie nun schon seit einigen Jahren auf einem glücklicheren Pfad. Thomas Cook hat sich um das fehlende Kapital für die Aufholjagd zu spät bemüht.

TUI wie Thomas Cook haben zwar in ihrer Werbung ihre neuen Unterkunftskonzepte in den Vordergrund gerückt, doch das sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass es noch viel zu viele austauschbare Domizile gibt. Thomas Cook wird daher nicht der letzte Reiseveranstalter sein, der aus dem Geschäft ausscheidet.

Thomas Cook lotet letzte Optionen aus

Das wäre nicht der schwerste Schlag für die Branche. Hinzu kommt die Frage: Ist die Pauschalreise wirklich so gut gegen Vorfälle wie eine Insolvenz gesichert, wie die Branche vorgibt? Fatal wäre es, wenn sich ein Ende von Thomas Cook in Deutschland auch noch als zu groß für die Sicherungsmechanismen erweisen sollte. Dann wäre ein Verkaufsargument für das Produkt der Pauschalreise vernichtet. Gesetzlich gilt, dass Pauschalreisende keine finanziellen Schäden aus einer Insolvenz des Reiseanbieters davon tragen sollen.

Diese Garantie hat bisher gehalten, allerdings auch deshalb, weil nur kleinere Reiseveranstalter ins Abseits rutschten, nie einer der ganz großen. Ein Versicherer muss hierzulande aber nur für Schäden aller Kunden bis zur Gesamtsumme von 110 Millionen Euro im Jahr haften. Sind die Forderungen höher, müssen sie nur anteilig bedient werden. Sollte sich die Insolvenzsicherung als Instrument erweist, das nur in Schönwetterzeiten voll funktioniert, wäre der Flurschaden groß.

Thomas Cook hat für sein Deutschlandgeschäft noch nicht Insolvenz beantragt, es lotet letzte Optionen aus. Das ist auch der Versuch, es nicht auf einem Belastungstest für das Sicherungssystem ankommen zu lassen. Mit der Insolvenz von Thomas Cook steht für die Reisebranche also mehr auf dem Spiel als das Ausscheiden eines prägenden Traditionsunternehmens.