Aktualisiert am

Elizabeth Holmes tritt Gefängnisstrafe an

Theranos-Gründerin : Elizabeth Holmes tritt Gefängnisstrafe an

Die einstige Starunternehmerin tritt ihre Gefängnisstrafe an. Sie stand inmitten eines der größten Betrugsskandale in der amerikanischen Wirtschaft in den vergangenen Jahren.

Ein Frauengefängnis auf halbem Weg zwischen den texanischen Städten Houston und Austin wird auf absehbare Zeit das Zuhause von Elizabeth Holmes sein. Die einstige Starunternehmerin, die im Mittelpunkt eines der größten Betrugsskandale in der amerikanischen Wirtschaft in der jüngeren Vergangenheit stand, sollte hier am Dienstag ihre Gefängnisstrafe von etwas mehr als elf Jahren antreten.

Im Januar vergangenen Jahres war Holmes in vier von elf Anklagepunkten schuldig gesprochen worden, Investoren in ihr Unternehmen Theranos betrogen zu haben. Gegen dieses Urteil hat sie Berufung eingelegt. Sie hat auch versucht, den Beginn der Gefängnisstrafe hinauszuzögern, während das Berufungsverfahren läuft, was der zuständige Richter aber abgelehnt hat.

Ein Aufstieg mit schnellem Ende

Holmes wurde einmal als Wunderkind der amerikanischen Start-up-Szene gefeiert. Sie gründete Theranos, als sie 19 Jahre alt war, und behauptete, eine bahnbrechende Methode für Bluttests gefunden zu haben, die ganz ohne Spritzen auskomme. Investoren glaubten an das Potential des Unternehmens, Holmes schaffte es 2015 als jüngste Milliardärin auf die Forbes-Liste der Superreichen.

Wenig später fand der Aufstieg aber ein jähes Ende. Ein Enthüllungsbericht im “Wall Street Journal“ weckte Zweifel an der Zuverlässigkeit der vermeintlich revolutionären Testmethoden. Theranos musste den Betrieb einstellen, Aufsichtsbehörden ermittelten, Holmes wurde angeklagt. Der Prozess gegen sie verzögerte sich wiederholt, erst wegen der Corona-Pandemie, dann wegen ihrer ersten Schwangerschaft. Zusammen mit ihr wurde auch Ramesh “Sunny“ Balwani angeklagt, der als Chief Operating Officer die Nummer zwei im Unternehmen war. Die beiden waren auch lange liiert. Balwani ist in einem separaten Prozess ebenfalls schuldig gesprochen worden und hat seine Gefängnisstrafe kürzlich angetreten.

Das Gefängnis, in dem Holmes nun untergebracht sein wird, hat eine niedrige Sicherheitsstufe, und erlaubt regelmäßige Familienbesuche. Neben ihrem Sohn, der heute knapp zwei Jahre alt ist, hat Holmes vor drei Monaten eine Tochter bekommen. Es gilt als wahrscheinlich, dass ihre Strafe bei guter Führung reduziert wird.