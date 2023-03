Manche Erfolge trügen. Zur Reisemesse ITB, die in der kommenden Woche nach drei Jahren Zwangspause wieder in Berlin eröffnet, hat die deutsche Tourismusbranche Zahlen im Gepäck, die allesamt einen Haken haben. Es klingt zu schön: Der Januar dieses Jahres dürfte, gemessen an den Beträgen, die Urlauber für Sommerbuchungen ausgegeben haben, als einer der stärksten Monate überhaupt in die Branchengeschichte eingehen. Im Sommer 2022 erreichten die Reiseveranstalter wie TUI, Alltours und DER Touristik in Summe beinahe das Vor-Corona-Umsatzniveau. Endlich wieder aufbrechen, ohne sich um Corona-Regelungen an irgendeinem Ziel Gedanken machen zu müssen.

Doch die Reiseveranstalter haben ein großes Problem: Insgesamt schrumpft ihre Kundenzahl. Gern verschweigen sie, dass ihre gewachsenen Einnahmen von weniger Urlaubern stammen. Ende Januar soll die Zahl der Kunden, die bis dahin schon eine Sommerreise gebucht hatten, gar um ein Drittel unter dem Vergleichswert von 2019 gelegen haben. Die Umsatzzahlen zeigen einen Frühbucherboom, wie ihn die Branche lange schmerzlich vermisst hat. Die Kundenzahlen liefern ein anderes Bild.