Teures Erdgas : Chemiebetrieb warnt vor dramatischen Preisanstieg

Die zuletzt stark gestiegenen Kosten für Erdgas in Europa setzen nun den nach eigenen Angaben größten Ammoniak- und Harnstoffproduzenten Deutschlands unter Druck. Der „massiv gestiegene“ Gaspreis in Europa ermögliche aktuell keine ökonomisch sinnvolle Produktion, teilte die Stickstoffwerke (SKW) Piesteritz GmbH aus Lutherstadt Wittenberg am Mittwoch mit. „Die Gasversorgung der Bürger und der Industrie Europas muss wieder auf ein stabiles, bezahlbares Fundament gestellt werden“, ließ sich Petr Cingr, Vorsitzender der Geschäftsführung der SKW Piesteritz, in der Mitteilung zitieren.

Andernfalls drohe ein Produktionsstopp in Schlüsselindus­trien. Die Verknappung chemischer Grundstoffe und ein dramatischer Anstieg der Preise für alle Güter, auch von Grundnahrungsmitteln, könnten demnach die Folge sein. Dass die Versorgung mit Düngemitteln oder Industriechemikalien leiden könnte, sei schon absehbar, da die Produktionsausfälle nicht kompensiert und zu keinem späteren Zeitpunkt aufgeholt werden könnten, hieß es weiter.