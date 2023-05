Gruß unter Kollegen: Busfahrer in der Threadneedle Street in London Bild: Getty

Auch nach dem Brexit hat sich die britische Hauptstadt als wichtigster Standort für An­waltskanzleien und größter Markt für juristische Beratung außerhalb der USA gehalten. Auf fast 12,5 Milliarden Pfund wuchsen die Umsätze der 50 größten Kanzleien in London im vergangenen Jahr, wie Daten zeigen, die das Fachmagazin „The Lawyer“ gesammelt hat. Seit 2019 sind die Einnahmen der Top-50-Wirtschaftskanzleien um mehr als 25 Prozent gestiegen. „Die Arbeit ist nicht unmittelbar weniger geworden wegen des Brexits, denn jeglicher Ausfall wurde durch die riesigen Summen von Private-Equity-Geld ersetzt, die nach London geflossen sind“, sagt Catrin Griffiths, Chefredakteurin von „The Lawyer“. „Es gab eine außergewöhnlich hohe Zahl von Deals“, fügt sie hinzu.

Philip Plickert Wirtschaftskorrespondent mit Sitz in London. Marcus Jung Redakteur in der Wirtschaft.

Die Londoner City gilt traditionell wegen der Nähe zum großen Finanz- und Börsenplatz und zu den international anerkannten Handels- und Schiedsgerichten als Mekka für Wirtschaftsanwälte. Topverdiener kommen dort bis auf Millionengehälter. An der Spitze der umsatzstärksten Großkanzleien steht Linklaters mit 788 Millionen Pfund Einnahmen im Jahr 2022 in London und global 1,9 Milliarden Pfund Umsatz. Dahinter kommen Allen & Overy (739 Millionen Pfund in London), Clifford Chance (687 Millionen Pfund), Freshfields Bruckhaus Deringer (550 Millionen Pfund), CMS (540 Millionen Pfund) und Slaughter and May (512 Millionen Pfund).