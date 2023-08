Aktualisiert am

Verdoppelte Gebührensätze : Teuer abheben in Deutschland

Frankfurt in Sicht: Ein Passagierflugzeug der Lufthansa am größten deutschen Flughafen Bild: Lucas Bäuml

Ganz grundsätzlich wird Ryanair-Manager Eddie Wilson, wenn es um Flüge ab Deutschland geht. „Das deutsche Luftverkehrssystem ist völlig kaputt“, polterte er jüngst während eines Besuchs in Berlin. Gebühren, Entgelte, Steuern für Flüge zählten mittlerweile zu den höchsten in ganz Europa. „Wir setzen unsere Flugzeuge halt woanders ein“, hatte er schon im Frühjahr in der F.A.Z. eine Reaktion angekündigt.

Deutschen Fluggesellschaften könnte es eigentlich gelegen kommen, wenn ein preisaggressiver Wettbewerber sie hierzulande weniger herausfordert. Doch auch die klagen über hohe Kosten. Jens Bischof, Chef der Lufthansa-Tochtergesellschaft Eurowings, machte im Onlinenetzwerk Linkedin seinem Unmut Luft: „Steuern und Gebühren sind in Deutschland so stark gestiegen, dass sie auf dem Weg sind, die Kerosinkosten des Jahres als operativ teuersten Kostenblock einer Airline abzulösen.“