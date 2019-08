England : Tetra-Pak-Milliardär Hans Rausing gestorben

Der Schwede Hans Rausing, der mit Tetra-Pak-Getränkekartons zum Milliardär wurde, ist im Alter von 93 Jahren in seiner südenglischen Wahlheimat gestorben. Dort lebte er seit fast vier Jahrzehnten. Geboren wurde Rausing 1926 in Göteborg als einer von drei Söhnen von Ruben Rausing, einem Erfinder und Kleinindustriellen, der in den vierziger Jahren neuartige Getränkekartons aus beschichteter Pappe entwickelte. Ruben gelang es, darin keimfrei Milch zu verpacken.

Philip Plickert Wirtschaftskorrespondent mit Sitz in London. F.A.Z.

Die Vorteile der Pappkartons gegenüber Glasflaschen waren klar: Sie waren billiger und hatten weniger Gewicht. Der Vater konnte die Verpackungen einer Reihe schwedischer Molkereien verkaufen, groß war das Unternehmen aber nicht. Sein Sohn Hans studierte zunächst Wirtschaft und Russisch an der Universität Lund und trat dann in den fünfziger Jahren in das Unternehmen seines Vaters ein.

Dort wurde er zum Architekten des Tetra-Pak-Siegeszugs. Zusammen mit seinem Bruder Gad Rausing gelang es Hans Rausing als Geschäftsführer in den nächsten vier Jahrzehnten, aus einem Familienbetrieb mit anfangs sechs Mitarbeitern einen multinationalen Konzern mit Milliardenumsätzen aufzubauen. Hans Rausing betrieb aufgrund seiner Russisch-Kenntnisse schon früh auch die Expansion nach Osteuropa. 1981 verlegten sie den Tetra-Pak-Hauptsitz aus Schweden mit seiner sehr hohen Besteuerung in die Schweiz. Im folgenden Jahr zog Hans Rausing nach Großbritannien, nach Wadhurst in der englischen Grafschaft East Sussex.

Vermögen wird auf 12 Milliarden Dollar geschätzt

Sowohl in Großbritannien als auch in Schweden taten er und seine Frau Märit sich als Mäzene und Förderer von Wissenschaft und Kunst hervor, sie spendeten etwa für medizinische Forschungsprojekte oder ein Programm zur Erforschung von bedrohten Sprachen; zudem gab er in den vergangenen Jahren größere Summen der britischen Konservativen Partei. Rausing erhielt zahlreiche akademische Ehrenwürden und wurde zum Ritter des Ordens des britischen Empires (KBE) ernannt. 1995 verkaufte Hans seine Anteile am Unternehmen für 7 Milliarden Dollar an seinen Bruder Gad. In der jüngsten „Forbes“-Reichenliste wird das Vermögen von Hans Rausing und seiner Familie auf 12 Milliarden Dollar geschätzt, damit kamen sie knapp unter die 100 Reichsten der Welt.

In die Schlagzeilen gelangte die Familie vor sieben Jahren mit einer fürchterlichen Geschichte: Sein Sohn Hans Kristian Rausing war von der Londoner Polizei wegen Drogenbesitzes verhaftet worden; in seiner Villa fand man die schon verweste Leiche seiner an einer Überdosis gestorbenen Frau. Die Drogensucht des Sohnes überschattete das Alter des Patriarchen; seine Tochter Sigrid, eine Anthropologin und Herausgeberin einer Literaturzeitschrift, versuchte, die Probleme in einem Buch über die Familie literarisch zu verarbeiten.

Am Freitag ist Hans Rausing nach Angaben der Familie friedlich an der Seite seiner Frau in ihrem Haus in Südengland eingeschlafen. Er hinterlässt neben seiner Frau seine zwei Töchter Lisbet und Sigrid und seinen Sohn.