Testfabrik in Vietnam : Apple produziert nicht mehr nur in China

Seine begehrte Apple Watch oder das Macbook lässt der Technologiekonzern vor allem in China fertigen. Doch nun streckt Apple die Fühler zunehmend in andere Länder aus. Es geht um Unabhängigkeit.

Vietnam arbeitet sich in der Fertigungskette immer weiter voran: Der Elektronikkonzern Apple, dessen Produkte bislang vor allem in China hergestellt werden, will künftig seine Digitaluhr Apple Watch und Macbook-Laptops in dem südostasiatischen Schwellenland fertigen lassen. Dabei profitieren die Amerikaner von einer Infrastruktur und von einem Ausbildungsniveau, die nicht zuletzt von ihrem Konkurrenten Samsung vorangetrieben wurden.

Roland Lindner Wirtschaftskorrespondent in New York. Folgen Ich folge

Christoph Hein Wirtschaftskorrespondent für Südasien/Pazifik mit Sitz in Singapur. Folgen Ich folge



Denn die Südkoreaner haben das Mekong-Land schon seit Jahren zu einem ihrer wichtigsten Produktionsstandorte erkoren. Den Herstellern ist wichtig, dass sie eine Alternative zu den Großproduktionen in China haben – sie könnten von Einfuhrzöllen und Sanktionen in Amerika getroffen werden. Die Auseinandersetzungen um Taiwan haben diese Sorgen noch einmal erhöht.

Unabhängig von China werden

Nach einem Bericht der Agentur Nikkei haben Apples Auftragsproduzenten Luxshare Precision Industry und Foxconn in Nordvietnam schon mit der Probefertigung der Apple Watch begonnen, und Tests für das Macbook seien geplant. Der Norden der Hauptstadt Hanoi und insbesondere die Hafenstadt Haiphong nahe der chinesischen Grenze gelten als Standorte der Zukunft für Hersteller aus dem Ausland: In Haiphong haben Belgier einen Tiefseehafen mit Industriegelände aus dem Boden gestampft, und die örtliche Führung der Kommunistischen Partei steht Investoren sehr offen gegenüber. Unter anderem prüft auch Lego hier seine erste Produktion in Vietnam. Allerdings dürfte eine Ausweitung der Fertigung der Apple-Zulieferer den Kampf um Arbeitskräfte noch weiter vorantreiben.

Apple lässt bislang den überwiegenden Teil seiner Produkte in China von Partnern fertigen, hat aber in jüngster Zeit seine Fühler in andere asiatische Länder ausgestreckt. Von größeren Anstrengungen, Kapazitäten nach Vietnam oder Indien zu verlagern, war schon vor drei Jahren die Rede, als sich unter dem Präsidenten Donald Trump der Handelskonflikt Amerikas mit China verschärfte. Apple musste damals fürchten, von Strafzöllen auf Importe aus China getroffen zu werden. Zuletzt machten Apple in seinem chinesischen Produktionsnetz auch die scharfen Corona-Restriktionen zu schaffen.

Das Ringen um Produktionsstandorte

Vietnam ist heute schon der wichtigste Standort von Apple jenseits Chinas. Die Amerikaner lassen hier unter anderem iPad-Tablets und seit 2020 ihre Kopfhörer Airpods herstellen. Das ist bitter für Indien, das seinerseits mit hohen Subventionen um den Aufbau von Großfertigungen unter anderem von Apple und seinen Zulieferern ringt und wo mittlerweile auch iPhones gefertigt werden.

Die Produktion der Apple Watch, die nun nach Vietnam kommt, gilt als besonders anspruchsvoll. Das Macbook braucht zudem eine eng gewobene Lieferkette, die in Vietnam erst aufgebaut werden muss – was viele Monate dauern kann. Schon heute aber heißt es, Apple zähle nun mindestens 22 Zulieferer in Vietnam. 2018 waren es erst 14 gewesen. Einige von ihnen drehen mit riesigen Fabriken sehr große Räder.

Auch wenn sich Apple nun ein Stück weit von China weg orientiert: Asien bleibt klar der Schwerpunkt in der Fertigung. Auf seinem amerikanischen Heimatmarkt lässt Apple seit einiger Zeit den Mac Pro herstellen, einen Personal Computer aus der gehobenen Preisklasse. Die Rechner werden vom Auftragsfertiger Flex in einem Werk im texanischen Austin gebaut, dem Donald Trump vor einigen Jahren einen öffentlichkeitswirksamen Besuch abstattete. Apple hat außerdem eine Produktionsstätte im irischen Cork. Es ist die einzige auf der Welt, die der Konzern selbst betreibt.