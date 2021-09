E-Auto-Fabrik in Grünheide : Teslas „Mangel an Empathie“

Kein anderes Industrie­projekt in Deutschland wird derzeit so aufmerksam verfolgt wie die im bran­denburgischen Grünheide heranwachsende Fabrik von Tesla. Während die Fans des amerikanischen Elek­troautoherstellers jeden neuen Pfeiler bejubeln, sorgen sich die Gegner des Projekts vor allem wegen des Wasserbedarfs von Tesla. Nachdem das Unternehmen seinen Bauantrag im Juni um eine Batteriezellenfertigung erweitert hat, hat das Landesumweltamt einen neuen Erörterungstermin angesetzt. Auf dem sollen die inzwischen mehr als 800 Einwände diskutiert werden. Am 23. September könnte dieser starten. Die Details will die Behörde voraussichtlich diese Woche im Amtsblatt ankündigen.

Dass der Bau der Fabrik so polarisiert, führt Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) auch auf die restriktive Kommunikationspolitik des Unternehmens zurück. „Ich hätte mir gewünscht, dass Tesla die Sorgen der Bevölkerung ernster nimmt“, sagt er im Gespräch mit der F.A.Z. „Da mangelt es mitunter etwas an Empathie. Ich kann jedem Unternehmen mit ähnlichen Plänen nur raten, diese mit größerer Geduld zu erklären.“

Umweltverbände haben seit Beginn der Bauarbeiten Anfang 2020 mehrfach versucht, diese gerichtlich zu stoppen, bislang stets vergeblich. Im April dieses Jahres nannte Tesla in einem Brief, der sich formal an das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg richtete, indirekt aber an die Politik, die lange Dauer des Genehmigungsverfahrens „irritierend“. Dass er den Widerstand gegen die Fabrik nicht nachvollziehen kann, machte Tesla-Chef Elon Musk zuletzt im August während eines Besuchs auf der Baustelle deutlich. Es gebe genug Wasser, sagte er im Beisein von CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet. „Sieht das hier aus wie eine Wüste?“

„Wasserbedarf hat sich nicht erhöht“

Die Besuche des Tesla-Chefs bärgen auch für die Landesregierung immer wieder Überraschungen, erzählt Steinbach. „Wann Elon Musk nach Deutschland kommt, erfahre ich genauso kurzfristig wie alle anderen: indem ich auf Twitter die Route seines Privatjets verfolge.“ Jenseits seiner Kritik am spärlichen Informationsfluss von Tesla verteidigt er das Unternehmen jedoch: „Ich würde mich freuen, wenn alle Beteiligten mal zur Kenntnis nehmen würden, dass sich der Wasserbedarf durch die Batteriezellenfabrik nicht erhöht hat“, betont Steinbach. „Was anfangs allein für die Autofabrik geplant war, wird jetzt für beide Teile des Werkes reichen.“

Im vergangenen Jahr hatte sich auch der örtliche Wasserversorger kritisch zu Teslas Plänen geäußert. Der Autohersteller überarbeitete diese kurz darauf und korrigierte den Wasserbedarf deutlich nach unten. Dies hatte allerdings auch zur Folge, dass das Genehmigungsverfahren neu gestartet werden musste. „Das ist wie bei Monopoly: immer wieder zurück auf Los“, sagt Steinbach. Vor allem gegenüber ausländischen Investoren sei dies schwer vermittelbar.

Er schlägt deshalb vor, das Immissionsschutzgesetz so zu ändern, „dass ein Genehmigungsverfahren weiterlaufen kann, wenn eine unabhängige Institution wie etwa der TÜV Änderungen gutheißt“. Eine Einschränkung des Verbandsklagerechts hält er dagegen für problematisch. „Das ist auf EU-Ebene geregelt, das können wir nicht einfach einschränken. Aber wir sollten prüfen, ob der Standort eine stärkere Rolle spielen sollte. Die Bayern fänden es wahrscheinlich auch nicht gut, wenn ein Brandenburger Verband gegen ein Bauprojekt am Starnberger See klagen könnte.“

Eine halbe Million Elektroautos pro Jahr

Dass trotz des noch laufenden Genehmigungsverfahrens in Grünheide schon große Teile der Autofabrik stehen und auch der Bau der Batteriezellenfabrik voranschreitet, liegt an den vorläufigen Einzelgenehmigungen, die das Landesumweltamt Tesla erteilt hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass auch das Projekt als Ganzes genehmigt wird, hatte Steinbach im März vergangenen Jahres auf 90 Prozent beziffert. Heute antwortet er auf die gleiche Frage mit „95 Prozent“. Die Angst von Anwohnern vor Störfällen hält er für übertrieben. Diese Gefahr sei „vergleichbar mit der Wahrscheinlichkeit eines Jumbo-Absturze. Wir diskutieren hier über ein Minimalrisiko.“

Den von Tesla für den 9. Oktober angekündigten Tag der offenen Tür bestätigt Steinbach im Gespräch, fügt aber auch hinzu: „Die Produktion wird zu diesem Zeitpunkt sicherlich noch nicht starten.“ Solange die Genehmigungsentscheidung nicht vorliege, dürfe das Unternehmen nur Anlagentests durchführen. Zu der Veranstaltung sollen ausschließlich Menschen mit Wohnsitz in Berlin oder Brandenburg kommen dürfen. Doch auch mit dieser Einschränkung dürfte die Nachfrage nach Tickets wahrscheinlich größer sein als das Angebot. „Derzeit halten sich an einem Tag im Schnitt rund 3500 Menschen auf der Baustelle auf. An dieser Größenordnung wird sich der Tag der offenen Tür orientieren“, sagt Steinbach.

Elon Musk hatte die Entscheidung für Grünheide Ende 2019 bekanntgegeben. Den ursprünglich für Juli dieses Jahres geplanten Produktionsbeginn hat Tesla auf das Jahresende verschoben. In der ersten Ausbaustufe des Werks sollen 12.000 Mitarbeiter eine halbe Million Elektroautos im Jahr herstellen. „Bislang sind für rund 1800 feste Arbeitsplätze die Verträge unterschrieben“, berichtet Steinbach. Die Kritik, die schon von Seiten der Gewerkschaft IG Metall kommt, kontert er: „Tesla hat deutlich gemacht, dass es die Gründung eines Betriebsrates respektieren würde. Im Vergleich zu manch anderem amerikanischen Unternehmen ist das schon was.“