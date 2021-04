Volkswagen abgehängt : In China ist Tesla den Deutschen enteilt

Als Volkswagen am Samstagabend in China sein erstes Elektro-SUV vorstellte, zeigte der Konzern einen bemerkenswerten Werbefilm. Nach ein wenig heftig aufgetragenem Eigenlob für das nur in der Volksrepublik erhältliche Massenmarkt-Modell ID.6 („Wie kann ein Fahrzeug so dynamisch und gleichzeitig so schön sein?“) setzte auf einem riesigen Schachbrett die Dame den gegnerischen König matt, der mit ordentlichem Rumms zur Seite fiel.

Hendrik Ankenbrand Wirtschaftskorrespondent für China mit Sitz in Schanghai. F.A.Z.

Die Botschaft war klar: In der Volksrepublik, wo laut VW-Schätzung bald mit 30 Millionen Autos jährlich fast so viele Fahrzeuge verkauft werden wie vor der Pandemie in Europa und den Vereinigten Staaten zusammen, will Marktführer Volkswagen auch bei den zukunftsträchtigen E-Autos die Nummer eins werden.