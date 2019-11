Cybertruck : Zerstörte Scheiben schrecken die Tesla-Fans nicht

Der amerikanische Autohersteller Tesla hat nach Aussage seines Chefs Elon Musk bisher 146.000 Vorbestellungen für seinen batteriegetriebenen Elektro-Pick-Up-Truck erhalten. Die Bestellungen seien binnen 48 Stunden eingegangen, ohne dass der Konzern Werbung geschaltet habe, so Musk. Der Cybertruck hat ein sehr futuristisches Design und soll in der einfachsten Ausführung 39.900 Dollar (36.200 Euro) kosten. Tesla will Ende 2021 mit der Produktion des Fahrzeugs beginnen.

Die hohe Zahl der Vorbestellungen verwundert, denn als Musk den Pick-up am Donnerstag vor zahlreichen Menschen auf großer Bühne der Öffentlichkeit vorstellte, ging eine Sache mächtig schief. Der einem Militärfahrzeug ähnelnde Pick-up soll nämlich besonders robust sein. Für die Karosserie, die aus extra hartem rostfreiem Stahl gefertigt werde, scheint das auch zu gelten. Zumindest blieb keine erkennbare Delle zurück, nachdem Tesla-Chefdesigner Franz von Holzhausen mit einem Vorschlaghammer auf die Wagentür geschlagen hatte. Das „Tesla-Panzerglas“ erwies sich hingegen als spektakulärer Flop. Im Video ist zu sehen, wie das erste Fenster auf breiter Front splittert, nachdem von Holzhausen eine Metallkugel dagegen geworfen hatte. Musk schaute zunächst verdutzt, und die Tesla-Verantwortlichen wagten einen zweiten Versuch: Doch beim zweiten Fenster lief es nicht besser, das „Panzerglas“ zeigte nach dem Kontakt mit der Metallkugel ebenfalls erhebliche Risse. Musk zeigte sich ratlos: In Tests habe man alles Mögliche auf das Glas geworfen, bis hin zu einer Küchenspüle, „seltsam, dass es jetzt gebrochen ist, ich weiß nicht, warum“.

Die Fans scheint es weniger zu stören. Anders ist die hohe Zahl der Vorbestellungen nicht zu erklären. Allerdings kostet eine Vorbestellung auch nur 100 Dollar (91 Euro). Insofern sollten die Vorbestellungen nicht mit tatsächlichen Käufen gleichgesetzt werden.

Den Wagen soll es später in drei Varianten zu kaufen geben. Wie Musk twittert, hätten 17 Prozent der Vorbesteller den Wagen mit lediglich einem Elektromotor und Hinterradantrieb gewählt. Diese Version soll eine Reichweite von etwa 400 Kilometer haben und die genannten 36.000 Euro kosten. 42 Prozent bestellten den Wagen in der mittleren Preisklasse, also mit zwei Elektromotoren und Allradantrieb. Das Gefährt kann dann angeblich etwa 480 Kilometer zurücklegen und kostet 45.000 Euro. Die teuerste Variante mit drei Elektromotoren und Allradantrieb verfügt über eine Reichweite von 800 Kilometern und soll etwa 63.000 Euro kosten. Der Elektro-Pick-up soll mehr als 1,7 Tonnen Gewicht auf der Ladefläche transportieren können und in der teuersten Variante 2,9 Sekunden von 0 auf 100 Kilometer in der Stunde beschleunigen.

Mit dem Cybertruck erweitert Tesla seine Produktpalette und stößt in das wachstumsstarke Segment der Pick-ups vor. Diese gehören in Amerika seit Jahren zu den am meisten verkauften Autos und bringen den amerikanischen Autoherstellern Ford, General Motors und Fiat Chrysler viel Umsatz. Das sei der Markt, den man angehen müsse, wenn man den Übergang zur Elektromobilität schaffen wolle, betonte Musk.

Branchenkenner bezweifeln allerdings, dass die ersten Cybertrucks tatsächlich schon im Jahr 2021 auf die Straße kommen werden. Tesla ist bekannt dafür, dass neue Modelle deutlich später ausgeliefert werden, als zunächst angekündigt.