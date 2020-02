Großprojekt in Brandenburg : Der Aufstand im Tesla-Wald

Mehr als 600 Kilometer liegen zwischen dem Hambacher Forst in Nordrhein-Westfalen und dem Waldstück an der A10 in Grünheide südöstlich von Berlin. Trotzdem ist der Hambacher Forst in dem 8300-Einwohner-Ort in Brandenburg schon seit Wochen ein Thema. Wird der amerikanische Elektroautohersteller Tesla hier tatsächlich wie geplant schon im Sommer kommenden Jahres seine vierte Fabrik in Betrieb nehmen? Oder werden Umweltschützer dieses Vorhaben kippen, so wie sie auch schon den Hambacher Forst gegen die Braunkohle-Bagger von RWE verteidigt haben? Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit – für beide Seiten.

Und der gewinnt gerade enorm an Tempo. Vergangenen Donnerstag erteilte das Landesumweltamt Tesla die Erlaubnis, trotz der noch ausstehenden Baugenehmigung schon mal mit der Rodung zu beginnen. Denn gefällt werden dürfen die Bäume nur noch bis Ende Februar, danach beginnt die Brutperiode der Vögel, und dann sind solche Arbeiten laut dem Bundesnaturschutzgesetz tabu. Tesla legte sofort los: Bis Samstagabend war mehr als die Hälfte der gut 90 Hektar großen Fläche, die für den ersten Bauabschnitt vorgesehen ist, abgeholzt. Doch dann stoppte das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg die Arbeiten. Die Richter wollen in Ruhe prüfen, wie berechtigt die Einwände des Umweltverbands Grüne Liga Brandenburg gegen die Rodung sind. Am Montag nutzten zwei Kapitalismuskritikerinnen die Gunst der Stunde und kletterten mit einem „Konzerne entmachten, Profit-Logik verachten“-Plakat auf Bäume. Die Polizei rückte an. Am frühen Nachmittag beendeten die Frauen ihre Aktion.

Zuversicht am Montag

Nun ist sie wieder da, die große Frage: Sind in Deutschland Bauvorhaben wie das von Tesla überhaupt noch möglich? An Beispielen, wie Umweltschutzauflagen Bauprojekte verzögern, mangelt es schließlich nicht. Der Bau des Bahnhofs Stuttgart 21 schleppte sich zunächst wegen der Rettung des Juchtenkäfers dahin. Neuerdings bereitet die Umsiedlung Tausender Mauereidechsen den Planern Sorgen. Auch die Elbvertiefung in Hamburg taugt als Beispiel für den Stillstand in Deutschland. Dort wurde der seltene Schierlingswasserfenchel entdeckt, auch er muss erst mal umgesiedelt werden, bevor mehr Platz für Containerschiffe geschaffen werden kann. Den Bau des Fehmarnbelt-Tunnels unter der Ostsee bremsen Molche und Frösche.

Klar ist aber auch: Noch ist die Tesla-Fabrik weit davon entfernt, zu einem weiteren Beispiel in der Reihe der unendlichen Bauprojekte zu werden. Bis Ende der Woche, spätestens Anfang kommender Woche wird mit einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts gerechnet. Sollten die Richter zu dem Ergebnis kommen, dass im Tesla-Wald alles mit rechten Dingen zugeht – wovon die Staatskanzlei überzeugt ist – würde es nur wenige Tage dauern, bis die restlichen Bäume gefällt sind. Das Areal ist schon seit zwei Jahrzehnten als Gewerbegebiet ausgewiesen, der Bürgermeister von Grünheide spricht von „minderwertigem, erntereifem Kiefernwald“. Zwar wird die offizielle Baugenehmigung, unter anderem wegen der Fristen zur Bürgerbeteiligung, wohl erst im März kommen. Aber das Immissionsschutzgesetz erlaubt ausdrücklich auch schon Arbeiten davor. Deshalb weist Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) auch den Vorwurf der Grünen Liga zurück, dass es für Tesla eine Sonderbehandlung gebe. „Genehmigt werden wird nur das, was den Spielregeln entspricht.“