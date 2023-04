„Sicherheit“ ist das Wort, das auf der Tesla-Website immer wieder gebraucht wird, wenn es um die Beschreibung der Autopilot-Funktionalität geht. Um diese zu gewährleisten sei „jedes neue Tesla-Fahrzeug mit acht externen Kameras und einer leistungsstarken Bildverarbeitung ausgestattet.“ Zudem versichert der Hersteller von Elektroautos seinen Millionen Kunden, dass ihre Privatsphäre für das Unternehmen „enorm wichtig ist und immer sein wird“. Die Kameras, die Tesla in Fahrzeuge einbaue, um das Fahren zu unterstützen, seien von „Grund auf so konzipiert, dass sie Ihre Privatsphäre schützen“.

Doch nun erschüttert ein möglicher Skandal das Vertrauen in das von Milliardär Elon Musk gegründete Unternehmen: Zwischen 2019 und 2022 sollen Gruppen von Tesla-Mitarbeitern über ein internes Messaging-System private Videos und Bilder, die von den Autokameras mehrerer Kunden aufgenommen wurden, geteilt haben. Das geht aus Interviews der Nachrichtenagentur Reuters mit neun ehemaligen Mitarbeitern hervor.

„Wie ein Lauffeuer“ verbreitete sich ein Unfallvideo

Einige der Aufnahmen erwischten Tesla-Kunden demzufolge in peinlichen Situationen. Ein ehemaliger Mitarbeiter beschrieb ein Video von einem Mann, der sich völlig nackt einem Fahrzeug näherte. Darüber hinaus befanden sich dem Bericht zufolge in den internen Chats auch Aufnahmen von Verkehrsunfällen, aus Garagen und von Privatgrundstücken.

„Wie ein Lauffeuer“ beschreibt ein früherer Mitarbeiter in den Interviews die Verbreitung eines Unfallvideos aus dem Jahr 2021. Darauf ist laut der britischen Tageszeitung The Guardian, ein Tesla zu sehen, der mit hoher Geschwindigkeit in ein Wohngebiet fuhr und ein Kind auf einem Fahrrad traf, wie ein anderer ehemaliger Mitarbeiter berichtete. Das Video verbreitete sich ihm zufolge in einem Tesla-Büro im kalifornischen San Mateo.

„Wir konnten sehen, wie sie Wäsche wuschen“

„Es war ein Verstoß gegen die Privatsphäre, um ehrlich zu sein. Und ich habe immer gescherzt, dass ich niemals einen Tesla kaufen würde, nachdem ich gesehen habe, wie sie einige dieser Leute behandelt haben", sagte ein ehemaliger Mitarbeiter. Und ein anderer erklärte: „Es stört mich, weil die Leute, die das Auto kaufen, nicht wissen, dass ihre Privatsphäre nicht respektiert wird. Wir konnten sehen, wie sie Wäsche wuschen und andere wirklich intime Dinge taten. Wir konnten ihre Kinder sehen.“

Die Verbreitung solcher persönlicher Inhalte könnte als Verstoß gegen Teslas eigene Datenschutzrichtlinien gewertet werden und möglicherweise zu einer Intervention der Federal Trade Commission führen.

Die Verwendung von Kameras für die Fahrerassistenz- und Sicherheitssysteme von Tesla hatte zuletzt immer wieder für Kontroversen gesorgt. Ein deutscher Verbraucherverband hatte das Unternehmen im vergangenen Juli verklagt und behauptet, das Unternehmen habe seine Besitzer nicht darüber informiert, dass sie bei der Aufzeichnung von Aktivitäten rund um ihr Fahrzeug die europäischen Datenschutzbestimmungen einhalten müssen. Die Verbraucherschutzorganisation erklärte diesen Monat, dass Tesla seine Kunden nun darüber informieren werde, dass der Überwachungsmodus gegen Datenschutzgesetze verstoßen könnte.

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg bereits im März 2021 berichtete, wurden Fahrzeuge von Tesla auch aus chinesischen Militärkomplexen verbannt, weil Bedenken bestanden, dass die Fahrzeugkameras sensible Informationen sammeln könnten. Während eines virtuellen Auftritts auf einer Konferenz in China in diesem Monat sagte Elon Musk, dass das Unternehmen seine Fahrzeuge nicht für Spionagezwecke verwende.