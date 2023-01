Fast 13 Milliarden Dollar 2022 : Tesla meldet Rekordgewinn

Am Ende eines turbulenten Jahres hat der Elektroautohersteller Tesla eine gemischte Bilanz: Er hat weniger Fahrzeuge ausgeliefert als erhofft, war dabei aber sehr profitabel. Für das Schlussquartal meldete er am Mittwoch nach Börsenschluss einen Nettogewinn von 3,7 Milliarden Dollar, im Gesamtjahr waren es 12,6 Milliarden Dollar, beides sind Rekordwerte. Teslas Gewinn je Aktie lag über den Erwartungen von Analysten. Der Aktienkurs notierte im nachbörslichen Handel weitgehend unverändert. Die Tesla-Aktie hat im vergangenen Jahr 65 Prozent an Wert verloren. In den beiden Jahren zuvor war das Unternehmen ein Börsenliebling.

Tesla, einst chronisch defizitär, weist mittlerweile Quartal für Quartal solide Gewinne aus. Im vergangenen Jahr verfehlte das Unternehmen aber seine Zielmarke, die Zahl der ausgelieferten Fahrzeuge jährlich im Schnitt um 50 Prozent zu steigern. Am Ende lieferte es mit 1,3 Millionen Autos 40 Prozent mehr aus als 2021. Im laufenden Jahr dürfte das Ziel ebenfalls nicht erreicht werden, Tesla sagt eine Produktionsmenge von 1,8 Millionen Fahrzeugen voraus. Die Autoexperten von Standard & Poor’s Global Mobility hatten Tesla eigentlich eine Produktion von etwas mehr als zwei Million Exemplaren zugetraut. Allerdings hatte sich auch schon deren Prognose für das vergangene Jahr als zu optimistisch herausgestellt.

Trotz Kursrückgang noch immer hoher Börsenwert

An dem Anspruch des stürmischen Wachstums hängt der Börsenwert von Tesla, der zwischenzeitlich schon einmal die Marke von einer Billion Dollar überschritten hat, mittlerweile aber nur noch bei rund 450 Milliarden Dollar liegt. Das ist freilich noch immer weit höher als der Wert von Volkswagen, BMW und Mercedes zusammen (derzeit etwa 230 Milliarden Euro).

Viele Analysten sehen die Dramen um Vorstandschef Elon Musk und seine Übernahme von Twitter im vergangenen Jahr als maßgeblichen Grund für die schlechte Kursentwicklung. Sie werten das als Ablenkung von seiner Aufgabe bei Tesla und fürchten auch, dass er mit seinen zunehmend provozierenden Äußerungen auf der Plattform Kunden des Elektroautoherstellers vergrault. Nach einer Umfrage der Marktforschungsgruppe Morning Consult ist der Anteil von Befragten, die eine positive Meinung von Tesla haben, allein zwischen Oktober, als die Twitter-Akquisition vollzogen wurde, und November deutlich gesunken. Musk hat außerdem zur Finanzierung der 44 Milliarden Dollar teuren Übernahme in hohem Umfang Tesla-Aktien verkauft.

Jenseits von Musks Twitter-Abenteuer kämpfte Tesla in jüngster Zeit mit Schwierigkeiten in der Produktion, insbesondere in seinem Werk in Schanghai. Manche Beobachter sehen auch eine Abschwächung auf der Nachfrageseite, was Musk allerdings bisher vehement bestritten hat. In jedem Fall hat Tesla in den vergangenen Wochen und Monaten in vielen Regionen der Welt seine Preise für seine beiden verkaufsstärksten Modelle, das Kompaktauto Model 3 und das Mittelklasse-SUV Model Y, zum Teil deutlich gesenkt.

Preise gesenkt

In Deutschland zum Beispiel reduzierte Tesla den Einstiegspreis für die billigste Variante des Model 3 um rund 13 Prozent auf 43.990 Euro. Das auch im deutschen Werk in Brandenburg hergestellte Model Y wurde um fast 17 Prozent auf 44.890 Euro verbilligt. Damit liegt es jetzt unter dem deutschen Preislimit für den Umweltbonus für 2024, das 45.000 Euro betragen soll. Dass die Grundpreise bis 2024 über das Limit angehoben werden, ist damit nicht zu erwarten. Für die Lieferung eines neuen Tesla sind derzeit nicht wie bei manchen Konkurrenten mehr als zwölf Monate nötig. Auf der Internetseite, wo mit Kreditkarte direkt ein Neuwagen gekauft werden kann, wird eine Lieferung zwischen Februar und März 2023 versprochen.

Auch in China und auf seinem amerikanischen Heimatmarkt hat Tesla die Preise deutlich reduziert. In den USA können Tesla-Käufer zusätzlich zu den Preissenkungen im Zusammenhang mit dem kürzlich in Kraft getretenen Inflation Reduction Act (IRA) von einer Steuergutschrift von 7500 Dollar profitieren. Auch bei Verkäufen an Flottenbetreiber wie Autovermieter oder bei Auto-Abonnements für Privatkunden seien die Preise nun günstig kalkuliert, kommentiert Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Institut in Duisburg. Tesla könne sich die Preissenkungen leisten, weil man zuletzt eine große Ertragsmarge von 17 Prozent erzielt habe. Die große Marge kam allerdings erst zustande, als Tesla wegen der hohen Nachfrage und den Lieferverzögerungen wegen Chipmangel die Preise immer weiter erhöhte.

Konkurrenz von anderen Herstellern

Ob diese Preissenkungen helfen, die Verkaufszahlen anzukurbeln, muss sich zeigen, zumal der E-Auto-Pionier sich auch immer größerer Konkurrenz gegenübersieht. Wettbewerber bringen Modelle, die mit der Differenzierung nach verschiedenen Marktsegmenten den Bedürfnissen mancher Käufer mehr entgegenkommen. Tesla kann dagegen bislang weiterhin nur zwei Modelle für den Massenmarkt anbieten, das Model S und das Model X bewegen sich in oberen Preissegmenten.

Die Auffrischung Teslas Produktpalette kommt nur langsam voran. Das jüngste Auto, das Model Y, ist fast drei Jahre alt. In diesem Jahr soll nun nach einiger Verzögerung der futuristisch aussehende Pick-up-Transporter „Cybertruck“ herauskommen. Tesla sagte jetzt außerdem, eine neue Autoplattform sei in Entwicklung. Details sollen bei einer Veranstaltung für Investoren im März publik gemacht werden. Im Dezember hat das Unternehmen zudem die ersten Exemplare seines „Semi“-Lastwagens ausgeliefert. In dieser Woche kündigte es an, für dieses Fahrzeug erstmals eine eigene Fabrik im US-Bundesstaat Nevada bauen zu wollen.