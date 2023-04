Tesla hat in der jüngeren Vergangenheit Quartal für Quartal stattliches Gewinnwachstum geschafft. Damit ist es vorerst vorbei. Für die ersten drei Monate des Jahres meldete der Hersteller von Elektroautos am Mittwoch nach Börsenschluss einen Rückgang beim Nettogewinn um 24 Prozent auf 2,5 Milliarden Dollar. Er machte dafür unter anderem die umfangreichen Preissenkungen verantwortlich, die er zuletzt bei seinen Fahrzeugen vorgenommen hat. Tesla sprach auch von einer „Unterauslastung neuer Fabriken“. Die Gewinnmargen fielen niedriger aus als von Analysten erwartet.

Der Aktienkurs sank im nachbörslichen Handel um mehr als 3 Prozent. Tesla blickt auf bewegte Zeiten an der Börse zurück. Im vergangenen Jahr verlor die Aktie rund 65 Prozent an Wert, seit Jahresanfang ging es aber wieder mehr als 65 Prozent nach oben.

Zahl der ausgelieferten Autos gestiegen

Tesla hat in den vergangenen Monaten seine Verkaufspreise wiederholt und zum Teil sehr deutlich gesenkt, ob in der amerikanischen Heimat, in Europa, oder auf dem wichtigen chinesischen Markt, wo derzeit ein besonders harter Preiskampf im Geschäft mit Elektroautos tobt. Erst in dieser Woche wurden neue Preissenkungen in den USA bekannt. Vorstandschef Elon Musk hat selbst auf die Preissensibilität seiner Kunden hingewiesen. Kürzlich sagte er, Preise seien das größte Hindernis für den Kauf eines Tesla, und wann immer das Unternehmen seine Preise ändere, spüre es einen großen Effekt auf die Nachfrage.

Die Auswirkungen der Preissenkungen auf die Profitabilität versuchte das Unternehmen aber Mittwoch kleinzureden. Das Unternehmen sagte, die Reduzierung der Gewinnmargen sei „handhabbar“.

Jenseits der eigenen Preisschritte gibt es derzeit noch einen anderen Preiseffekt: Seit Jahresanfang können Käufer vieler Tesla-Modelle von Steuergutschriften in Höhe von 7500 Dollar profitieren, die im Rahmen des Inflation Reduction Act vergeben werden. Die meisten Varianten von Teslas populärsten Fahrzeugen Model 3 und Model Y stehen auf der Liste von Autos, die sich qualifizieren. Grundvoraussetzung dafür ist, dass Autos in den USA produziert werden, daneben gibt es auch Anforderungen, woher wichtige Mineralien und technische Komponenten in den Batterien kommen.

Vor wenigen Tagen kam eine aktualisierte Liste von Autos heraus, die für die Gutschriften in Frage kommen. Tesla ist weiterhin vertreten, einige Fahrzeuge fielen aber aus der Liste heraus, darunter Modelle der deutschen Hersteller VW und BMW. Für VW hat sich das aber am Mittwoch wieder geändert, nach einer Mitteilung des Unternehmens qualifizieren sich nun wieder alle Varianten des Elektroautos ID.4 für die volle Steuergutschrift.

Teslas Gewinne schrumpften, obwohl der Umsatz und die Zahl der ausgelieferten Autos im ersten Quartal deutlich gestiegen sind. Der Umsatz erhöhte sich um 24 Prozent auf 23,3 Milliarden Dollar, und Tesla hat knapp 423000 Fahrzeuge ausgeliefert, ein Plus von 36 Prozent. Für das Gesamtjahr bleibt das Unternehmen bei seiner vorherigen Prognose, 1,8 Millionen Autos produzieren zu wollen.

Tesla plant auch weiterhin, noch in diesem Jahr mit der Serienproduktion des „Cybertruck“ beginnen zu wollen. Der futuristisch aussehende Pick-up-Transporter ist das erste neue Personenwagenmodell seit dem Model Y, das vor mehr als drei Jahren herauskam. Derzeit verkauft das Unternehmen vier Automodelle, außerdem hat es im Dezember die ersten Exemplare seines „Semi“-Lastwagens ausgeliefert.

Erst kürzlich hat das Unternehmen angekündigt, ein weiteres Autowerk in Mexiko bauen zu wollen. Dies soll die fünfte Produktionsstätte werden, nach dem Stammwerk im kalifornischen Fremont und den Fabriken in Schanghai, Grünheide und im texanischen Austin.