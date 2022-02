Tesla-Chef gegen Biden : Elon Musk ist schwer beleidigt

Joe Biden liebt Elektroautos. Und er lässt sich gerne in ihnen fotografieren. Im vergangenen Mai besuchte der amerikanische Präsident ein Werk des Autoherstellers Ford in Michigan und machte eine kleine Testfahrt in einem Prototypen eines elektrischen Pick-up-Transporters. Hinterher schwärmte er, wie schnell das Gefährt sei. Einige Monate später war er wieder in Michigan, diesmal beim Ford-Wettbewerber General Motors. Auch dort setzte er sich ans Steuer eines neuen elektrischen Pick-ups, im Rücksitz fuhr Vorstandschefin Mary Barra mit. Danach lobte er Barra für ihre Pläne rund um Elektromobilität und sagte: „Sie haben die gesamte Automobilindustrie elektrifiziert, das meine ich ernst.“

Roland Lindner Wirtschaftskorrespondent in New York.



Bidens Überschwang sorgte für einiges Kopfschütteln. Denn bei all den Komplimenten des Präsidenten für Unternehmen, die in der Produktion von Elektroautos noch am Anfang stehen, blieb Tesla, der bislang klare Marktführer in diesem Segment, außen vor.