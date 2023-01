Für 3,6 Milliarden Dollar : Tesla baut erstes Lastwagenwerk

Der Autohersteller kündigt an, sein erstes eigenes Lastwagenwerk in Nevada zu errichten. Das Unternehmen unterstreicht damit, dass es auch über Elektroautos hinaus Ambitionen hat.

Tesla will sein erstes eigenes Lastwagenwerk bauen. Das von Elon Musk geführte Unternehmen, das vor allem für seine Elektroautos bekannt ist, hat jetzt eine Ausweitung seines bestehenden Produktionsstandorts in Reno im US-Bundesstaat Nevada angekündigt. In dieser „Gigafactory“ baut Tesla bisher in erster Linie Batteriezellen, außerdem in bislang niedrigen Stückzahlen den „Semi“- Lastwagen, von dem im Dezember die ersten Exemplare an den amerikanischen Getränke- und Lebensmittelkonzern Pepsico ausgeliefert wurden.

Nun sollen auf dem Gelände zwei weitere Fabriken gebaut werden, und in einer von ihnen sollen Lastwagen „in hohen Stückzahlen“ gefertigt werden, wobei Tesla dies nicht weiter konkretisierte. Die zweite neue Fabrik ist für die Herstellung weiterer Batteriezellen vorgesehen. Ihre Kapazität soll reichen, um jedes Jahr Batterien für 1,5 Millionen Fahrzeuge zu fertigen.

Mit der Ankündigung unterstreicht Tesla seine Ambitionen im Lastwagengeschäft. Das Unternehmen hat den Semi-Lastwagen erstmals 2017 der Öffentlichkeit vorgestellt und ursprünglich eine Einführung für 2019 in Aussicht gestellt. Wie auch bei vielen anderen Tesla-Modellen zuvor kam es aber zu erheblichen Verzögerungen.

Auch anderswo wird investiert

Tesla bezifferte das Investitionsvolumen für die neuen Fabriken auf 3,6 Milliarden Dollar, insgesamt 3000 neue Arbeitsplätze sollen entstehen. Die Gigafactory in Nevada wurde im Jahr 2016 eröffnet, bislang hat das Unternehmen hier nach eigenen Angaben 6,2 Milliarden Dollar investiert.

Auch anderswo auf seinem amerikanischen Heimatmarkt will Tesla weiter expandieren. Kürzlich wurde bekannt, dass Tesla Pläne für den Ausbau seines erst im vergangenen Jahr eröffneten Werks im texanischen Austin bei den zuständigen Behörden eingereicht hat. Hier sind weitere Investitionen von mehr als 700 Millionen Dollar vorgesehen. In Austin wird das Model Y produziert, ein kompaktes SUV, außerdem soll hier auch der futuristisch aussehende Pick-up-Transporter Cybertruck gefertigt werden, dessen Einführung Tesla für dieses Jahr in Aussicht gestellt hat.

Fast gleichzeitig zu dem Werk in Texas hat Tesla im vergangenen Jahr sein Werk im brandenburgischen Grünheide eröffnet, wo ebenfalls das Model Y hergestellt wird. Das Unternehmen hat außerdem Fabriken im kalifornischen Fremont, wo das ursprüngliche Stammwerk ist, sowie in Schanghai.