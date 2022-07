Rauswurf geplant : Bruderstreit um Tengelmann eskaliert

Christian Haub will die alleinige Kontrolle des Unternehmens, zudem Kik, Obi und Tengelmann gehören. Seinen Bruder will er nun ausschließen lassen.

Es ist gut möglich, dass nicht einmal ein Jahr nach dem Schulterschluss der Ausschluss folgt. Der Tengelmann -Geschäftsführer und Mehrheitsgesellschafter Christian Haub will die alleinige Kontrolle über das Familienunternehmen übernehmen und seinen Bruder Georg Haub als Gesellschafter rauswerfen. Für den 23. September ist eine außerordentliche Gesellschafterversammlung angesetzt, wie Christian Haubs Anwalt, Mark Binz, der „Lebensmittelzeitung“ sagte. Einigungsversuche nach den zahlreichen Streits seien gescheitert, letztmalig auf der Gesellschafterversammlung Ende Juni. Binz bestätigte den Vorgang auf Anfrage der F.A.Z. „Ich glaube nicht, dass wir vor dem 23. September noch eine Einigung hinbekommen“, sagte er.

Jonas Jansen Wirtschaftskorrespondent in Düsseldorf. Folgen Ich folge





Im Kern geht es darum, dass Georg Haub eine Anfechtungsklage Ende des vergangenen Jahres vor dem Landgericht München erhoben hat, die im Februar angenommen wurde. Der Minderheitsgesellschafter wehrt sich gegen einen Beschluss, Rücklagen in Höhe von rund 1,2 Milliarden Euro aufzulösen. Mit seinem Anteil von 800 Millionen Euro will Christian Haub die zweite Rate des Kaufpreises für die Witwe und Kinder seines verschollenen Bruders Karl-Erivan Haub refinanzieren. Dem Stamm hatte Christian Haub im vergangenen Jahr nach einem langen Streit die Anteile an Tengelmann abgekauft, was ihn mit einem Anteil von rund 69 Prozent zum Mehrheitseigner gemacht hatte.

Mit seinem anderen Bruder Georg wollte Christian Haub dann nach vorne blicken und verkündete eben im vergangenen September den Schulterschluss. „Unser gemeinsames Ziel ist es, dass Tengelmann als Familienunternehmen jetzt und auch in der nächsten Generation erfolgreich fortgeführt wird“, sagte Georg Haub damals. Die Familie ist eine der reichsten in Deutschland, mit Unternehmen wie der Bekleidungskette Kik , den Baumärkten von Obi und zahlreichen Immobilien- und Unternehmensbeteiligungen erzielt Tengelmann gut 8,3 Milliarden Euro Umsatz im Jahr.

Mehr zum Thema 1/

Mit der außerordentlichen Gesellschafterversammlung erhöht Christian Haub nun den Druck auf seinen Bruder Georg. Wenn der ausgeschlossen würde, hätte er keine Gesellschafterrechte mehr und müsste vorerst auf sein Mindestentnahmerecht von mindestens 7 Millionen Euro im Jahr und seinen Anteil an der Rücklagenausschüttung von rund 375 Millionen Euro verzichten. Zumindest so lange, bis das von einem Gericht rechtskräftig aufgehoben würde.