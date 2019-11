Übernahme bei Steigenberger : Eine Tempomacherin für den Konzern

Der Steigenberger Frankfurter Hof in Frankfurt am Main Bild: EPA

Bescheiden kommt es daher, das Hanting-Hotel mit der Hausnummer 233 in der Shanxi-Straße. Statt einer Bar steht im Erdgeschoss eine Getränketheke zum Selbstbedienen. Bezahlen müssen Gäste elektronisch mit dem Smartphone. Auf den Zimmerchen stehen ein Holzbett und ein Waschbecken. Das Fenster ist so schmal wie eine Schießscharte. 10 Quadratmeter Fläche sollen es sein. Nichts, rein gar nichts hier erinnert an das glamouröse Leben von Jenny Zhang.

Hendrik Ankenbrand Wirtschaftskorrespondent für China mit Sitz in Schanghai. F.A.Z.

Doch wo steht geschrieben, dass die Chefin einer Hotelkette so ärmlich aussehen muss wie die standardisierten Billigherbergen, mit denen ihr Aufstieg begann? Zumal auf dessen vorläufigen Höhepunkt es an Glamour nicht fehlt: Jenny Zhang, die 2007 Finanzchefin der Schanghaier Hotelkette Hanting wurde, diese später in Huazhu umfirmierte und zur Vorstandsvorsitzenden aufstieg, hat sich gerade eine Perle der deutschen Hotelindustrie einverleibt: die Steigenberger-Hotels und deren Muttergesellschaft Deutsche Hospitality. Sie zählen mitunter zu den allerersten Adressen in den Großstädten der Bundesrepublik.