Telekom-Vorstand : „Die Jungen kommen zu kurz“

Frau Nemat, seit Corona streamen die Menschen mehr denn je. Wie lange halten die Netze dem Zoom-Ansturm stand?

Bettina Weiguny Freie Autorin in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Wir stehen in Deutschland wirklich gut da, obwohl die Zuwachsraten gigantisch sind: Onlinekonferenzen haben um 300 Prozent zugenommen, Netflix-Partys anfangs sogar um 3000 Prozent. Trotzdem waren die Netze stabil und sicher, zu jeder Zeit.

Das klingt, als seien Sie davon selbst überrascht?

Diese Stabilität war nicht überall in Europa eine Selbstverständlichkeit, das kann ich Ihnen sagen. Dass wir als Telekom keine Ausfälle hatten, ist das Ergebnis vorangegangener Investitionen in die Digitalisierung unserer Netze und in die Arbeitsweisen und Fähigkeiten unserer Mitarbeitenden. Unser jüngster Kraftakt: Wir haben es geschafft, innerhalb von 14 Monaten 80 Prozent der Bevölkerung Zugang zu 5G zu geben. Vor allem aber forcierten wir im Festnetz über Jahre den Ausbau von Breitbandtechnologie, also Vectoring, Super-Vectoring und Glasfaser, und machen kräftig weiter.