Aktualisiert am

Telekom sichert sich die Mehrheit an T-Mobile US

Amerikanischer Umsatztreiber : Telekom sichert sich die Mehrheit an T-Mobile US

Tim Höttges, Vorstandsvorsitzender der Telekom, darf sich auf der Hauptversammlung der Telekom über den Kauf der amerikanischen Tochter freuen. Bild: dpa

T-Mobile US hält die Telekom in Schwung. Fragen wirft unter den Aktionären dagegen der Umgang mit dem chinesischen Konzern Huawei auf, dessen Komponenten die Telekom noch in großem Stil verbaut.