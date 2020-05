Telekom-Deutschland-Chef : „Ohne Huawei bleiben Funklöcher“

Aktualisiert am

Am kommenden Montag sind die Chefs der Mobilfunkanbieter zum Funkloch-Rapport bestellt. Die Politik will endlich Fortschritte sehen. Warum schafft es nicht einmal die Telekom, die Versorgungsauflagen zu erfüllen?

Ich kann die Ungeduld verstehen. Nur hilft es nicht, mit dem Finger auf andere zu zeigen oder über Sanktionen zu reden. Das löst nicht das Problem. Wir haben unsere Hausaufgaben erledigt.

Befürchten Sie Bußgelder?

Das ginge an der Sache vorbei, und deshalb mache ich mir darüber keine Sorgen. Was wir brauchen, ist eine gemeinsame Bestandsaufnahme, wie es jetzt am besten weiter geht.