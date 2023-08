Aktualisiert am

Enkeltrick & Co : Telefonbetrüger sollen es künftig schwerer haben

Das Örtliche und Das Telefonbuch gehen gegen Betrugsmaschen vor: Für Betrüger sollen potentielle Opfer nicht mehr so leicht zu identifizieren sein. Denn die gezielte Suche nach Vornamen gibt es nicht mehr.

Ist die Enkelin wirklich in Not? Mit einer gesunden Portion Skepsis geht man Betrügern nicht auf den Leim. Bild: Picture Alliance

Der Enkeltrick dürfte eine traurige Berühmtheit erlangt haben: Immer öfters ist die Rede von Personen im höheren Alter, die einen Anruf eines vermeintlichen Enkels in Not bekommen haben und so schnell wie möglich hohe Geldsummen überweisen sollten. Vor Kurzem erst soll ein Mann den Enkeltrick sogar bei seiner eigenen Großmutter ausprobiert haben.

Wenn man davon hört, waren die Betrüger leider oftmals erfolgreich. Rentenersparnisse werden so geplündert und die Opfer in die Existenzangst getrieben. Denn kaum wurde der Geldbetrag überwiesen, sind die Telefonbetrüger nicht mehr auffindbar. Vom Geld fehlt dann auch jede Spur.