Elon Musk in 2021 : Technoking und Twitter-Pöbler

Elon Musks Jahr begann schon mit einem Paukenschlag. Anfang Januar stieg er zum reichsten Menschen der Welt auf und überholte Jeff Bezos. „Wie seltsam“, twitterte er lakonisch. Das Jahr brachte weitere Meilensteine für Musk, der in der seltenen Position ist, Vorstandschef von gleich zwei Unternehmen zu sein, die ganze Branchen aufgerüttelt haben. Eines von ihnen, der Elektroautohersteller Tesla , erlebte einen abermaligen Anstieg des Aktienkurses, und der Börsenwert übersprang zeitweise die Marke von einer Billion Dollar. Das ließ Musks geschätztes Vermögen vorübergehend auf einen sagenhaften Betrag von mehr als 300 Milliarden Dollar anschwellen.

Roland Lindner Wirtschaftskorrespondent in New York. Folgen Ich folge



Musks Zweitunternehmen SpaceX wiederum setzte eine Serie von Erfolgen fort. Nachdem es den USA im Jahr 2020 die Rückkehr in die bemannte Raumfahrt ermöglicht hatte, schickte es in diesem Jahr erstmals Touristen ins Weltall und sicherte sich einen prestigeträchtigen Auftrag für eine Mission, die erstmals seit langer Zeit wieder Astronauten zum Mond befördern soll. Die Zeitschrift „Time“ kürte Musk unlängst zur Person des Jahres und schrieb, wenige Menschen hätten so viel Einfluss „auf das Leben auf der Erde und möglicherweise auch außerhalb der Erde“.

Der Unternehmer fällt mit seinen Twitter-Pöbeleien auf

Dabei bringt sich Musk nicht nur mit Autos und Raketen ins Gespräch. Nach dem Rauswurf von Donald Trump auf Twitter hat er dort die Rolle des Provokateurs übernommen und fällt regelmäßig mit pubertärem Humor und Beleidigungen auf. Zuletzt heizte er mit dem Verkauf riesiger Pakete von Tesla-Aktien die Diskussion um Steuervermeidung unter Superreichen an und lenkte auch den Blick auf die schon seit einiger Zeit im Raum stehende Frage, wie lange er wohl noch an der Spitze des Unternehmens bleiben will. Zu all den Superlativen und zu seiner Schrulligkeit mag es passen, dass er sich in diesem Jahr selbst einen Titel verliehen hat. Er ließ die Börsenaufsicht SEC in einer offiziellen Mitteilung wissen, er werde sich fortan bei Tesla nicht mehr nur Vorstandschef nennen, sondern auch „Technoking“.

In der Unternehmenswelt ist Musk, der im Juni 50 Jahre alt geworden ist, eine singuläre Figur. Er genießt einen ähnlichen Legendenstatus, wie ihn einst Apple-Mitgründer Steve Jobs hatte. Was er an seine 67 Millionen Follower twittert, kann Aktienkurse bewegen oder auch einer vormals obskuren Kryptowährung wie Dogecoin zu breiterer Akzeptanz verhelfen. „Wir sind in Musks Welt, ob uns das gefällt oder nicht“, schrieb „Time“ anlässlich der Kür zur Person des Jahres. Dass der gebürtige Südafrikaner gerne weit über seine Arbeit mit Tesla oder SpaceX hinaus von sich reden macht, schürt den Starkult nur noch weiter. In diesem Jahr trat er als Gastgeber einer Folge der berühmten amerikanischen Comedy-Show „Saturday Night Live“ auf, eine Rolle, die sonst üblicherweise Prominenten aus der Film- oder Musikindus­trie vorbehalten ist.