Die traditionsreiche Hamburger Kaffeerösterei Tchibo ist in eine Krise gerutscht und reagiert darauf mit Personalabbau. 300 Arbeitsplätze sollen gestrichen werden. Man werde versuchen, überwiegend sozialverträgliche Möglichkeiten wie Frühverrentung oder das Nichtbesetzen frei werdender Stellen zu nutzen. „Wir können aber auch betriebsbedingte Kündigungen nicht ausschließen“, sagte ein Tchibo-Sprecher der F.A.Z.

Die meisten Stellen sollen in der Verwaltung in Hamburg gestrichen werden. Bis Mitte Juli wolle die Geschäftsführung die betroffenen Mitarbeiter informieren, bestätigte der Sprecher. Zuerst hatte die „Welt“ darüber berichtet und darauf verwiesen, dass es um den ersten großen Stellenabbau seit der Jahrtausendwende gehe.

In Deutschland hat Tchibo aktuell 7.100 Beschäftigte, weltweit sind es 11.200. Durch den Personalabbau werde die Zahl der Mitarbeiter in Deutschland wieder das Niveau von vor der Corona-Pandemie erreichen, ergänzte der Tchibo-Sprecher. Es gehe darum, die Struktur mit den gewachsenen Kosten in Einklang zu bringen. „Alles stieg an: die Transportpreise, die Energiekosten, die Gaskosten für die Rösterei…“ Die Kostensteigerungen habe man nicht komplett durch höhere Preise auffangen können.

Kaffee macht die Hälfte des Umsatzes

Tchibo hatte wenige Wochen vor Beginn des Kriegs gegen die Ukraine, als die Frachtraten in der Schifffahrt ihre Rekordhöhen erreicht hatten, eine Preisrunde in der Kaffeebranche eingeläutet. Seither gab es keine weiteren Preiserhöhungen für Kaffee bei Tchibo. Auf Kaffee entfällt etwa die Hälfte des Umsatzes von zuletzt knapp 3,3 Milliarden Euro. Die andere Hälfte wird erwirtschaftet durch den Verkauf eines wechselnden Sortiments von Gebrauchswaren (Non-Food) in eigenen Geschäften, im Online-Handel, vor allem aber in rund 24.000 sogenannten Depots in Lebensmittelgeschäften wie Edeka, Rewe oder Kaufland.

Im Non-Food-Geschäft hat Tchibo offenbar erhebliche Probleme. Ähnlich wie andere Händler wurde während Corona viel eingekauft, einerseits um gegen die damals vielfältigen Lieferverzögerungen gewappnet zu sein, aber auch wegen der hohen Nachfrage. Als in Folge der Gaskrise im vorigen Sommer die Inflation sehr schnell stieg und die Konsumlust gleichzeitig stark nachließ, blieb Tchibo immer häufiger auf Kleidung und Kochutensilien, Fitnessgeräten oder Gartenbedarf sitzen und musste sie mit Rabatt losschlagen.

Die Holding Maxingvest der Familie Herz, zu der Tchibo gehört, warnte schon im August, vor diesem Hintergrund erwarte Tchibo einen Umsatz unterhalb des Vorjahres (3,256 Milliarden Euro) bei einem erheblich rückläufigen Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit). Im Jahr zuvor hatte sich die Ebit-Marge noch von 2,9 auf 5,4 Prozent verbessert. Wie sich das Geschäft tatsächlich entwickelt hat, wird Maxingvest wiederum erst im August genauer berichten.

Die Belegschaft erhielt schon vor Wochen eindeutige Signale – denn die übliche Gehaltserhöhung gibt es dieses Jahr nicht. Die „Welt“ zitiert aus einem Schreiben an die Mitarbeiter, wonach 2022 „das finanziell gesehen schlechteste Jahr in der fast 75-jährigen Firmengeschichte“ gewesen sei. Das Aussetzen der Gehaltsrunde gelte „für die Direktoren gleichermaßen wie für alle anderen Mitarbeiter.“ Der steuerfreie Inflationsausgleich wird in Höhe von 1500 Euro aber bezahlt.

Unterdessen wird im Unternehmen an einer neuen Strategie gearbeitet – denn nicht nur die Kosten sind für die Krise verantwortlich, sondern auch die Veränderung des Einkaufsverhaltens während und nach der Pandemie. Noch hat Tchibo 550 Filialen in Deutschland (900 europaweit), doch in der sich verändernden Handelslandschaft wird der Betrieb der Läden immer häufiger unrentabel.

Eine wichtige Aufgabe in der Neuordnung des Geschäfts kommt Hamid Dastmalchian zu, der vor wenigen Tagen seinen neuen Posten als Geschäftsführer der Non-Food-Sparte übernahm. In dieser Sparte hatte er vor 17 Jahren seine Tchibo-Karriere gestartet. Zuvor hatte der Wirtschaftsingenieur seit Mitte der 1990er Jahre Erfahrungen bei Otto, Sport Scheck und Baur gesammelt. Vorsitzender der Geschäftsführung ist der 68 Jahre alte frühere Ikea-Manager Werner Weber, der vor zwei Jahren aus dem Aufsichtsrat an die Spitze der Tchibo GmbH wechselte.