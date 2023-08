Taylor Swift bei ihrem Konzert in Santa Clara in Kalifornien Ende Juli. Bild: AP

Noch sechs Konzerte in Los Angeles stehen auf dem USA-Teil von Taylor Swifts „Eras Tour“ an. Das Finale findet kommenden Mittwoch statt. Schon jetzt haben Mitglieder der US-Crew aber offenbar einen stattlichen Bonus für ihre Arbeit erhalten. Laut dem Geschäftsführer des Logistik-Unternehmens Shomotion, Michael Scherkenbach, bekam jeder Lastwagen-Fahrer auf der Tour einen Scheck in Höhe von 100.000 Dollar. Wie Scherkenbach gegenüber dem US-Sender CNN erklärte, habe Swifts Vater, Taylor Scott Swift, den Fahrern den Bonus in einem Routine-Meeting für die weitere logistische Planung übergeben. Shomotion ist eines von zwei Unternehmen, das für den Transport der Bühnenteile und der übrigen Technik für die Tour verantwortlich ist.

Zuerst hatte das Internetportal TMZ über die Aktion berichtet. Dem Magazin „People“ zufolge sollen auch andere Crew-Mitglieder von Tänzern, über Techniker bis hin zu den für den Auf- und Abbau von Bühnentechnik zuständigen Höhenarbeiter, Rigger genannt, eine entsprechende Zahlung erhalten haben. Insgesamt gehe es um mehr als 55 Millionen Dollar. Eine Bestätigung für diese Summe gab es zunächst nicht.

Die 100.000 Dollar seien jedenfalls sehr großzügig, sagte Scherkenbach weiter. Sie lägen weit über den sonst erwartbaren Bonuszahlungen: „Der typische Betrag liegt bei 5000 bis 10.000 Dollar pro Kopf.“ Die Praxis ist laut Chris Hahne, lange Jahre als Tourbus-Fahrer tätig und heute Chef des Tourbus-Vermieters Berlin Rock Coaches, in den USA üblicher als etwa in Deutschland. Hierzulande gebe es das wenn nur vereinzelt, aber nicht im Gesamten, sagte Hahne der F.A.Z. Die Fahrer bekämen manchmal Trinkgeld von den Crews oder der Band, aber auch nur bei amerikanischen Künstlern.

Tour dürfte Milliardenmarke knacken

Natürlich kommt es hier auch in den USA nicht nur auf die Haltung von Künstlern und ihrem Management an, sondern auch auf die Größe einer Tour – und Swifts „Eras Tour“ ist auf dem besten Weg hier neue Maßstäbe zu setzen. Nach den 52 Stadionkonzerten in den USA seit Mitte März stehen die Shows in Lateinamerika an. Es folgen Australien und Asien, bis Swift Anfang Mai 2024 in Paris den Europa-Part der Tour einläutet. Mit den nunmehr insgesamt 131 Auftritten – zu den zunächst angekündigten Shows kamen noch diverse ebenfalls wenig verwunderlich schnell ausverkaufte Zusatzkonzerte hinzu – dürfte sie alleine mit Ticketeinnahmen mehr als eine Milliarde Dollar einnehmen. Den bisherigen Rekord hält Elton John mit seiner kürzlich zu Ende gegangenen Abschiedstour. Laut „Billboard“ spielte sie 930 Million Dollar ein.

Auch weitere Superstars wie Beyonce oder The Weeknd sind derzeit auf Tour und könnten die Milliarden-Marke knacken. Die bisherigen Zahlen für Swift legen aber nahe, dass sie ziemlich sicher und womöglich auch deutlich darüber landen wird. Laut Schätzungen des Fachmagazins für die Live-Branche, „Pollstar“, zufolge fielen allein mit den ersten 22 US-Shows rund 300 Millionen Dollar an Ticketeinnahmen an – oder im Schnitt etwa 13,6 Millionen Dollar je Konzert, bei einem durchschnittlichen Ticketpreis von 253 Dollar und jeweils knapp 54.000 verkauften Karten.

Solche Vergleiche sind freilich vor dem allgemeinen Trend zu sehen, dass allen voran die Shows von Superstars seit Jahren immer aufwendiger und größer werden, und die Produktionskosten damit ebenfalls zunehmen. Zudem sind die Kosten für das Touren und die Durchführung von Konzerten generell im Zuge der allgemeinen Preissteigerungen zuletzt teils deutlich angestiegen.