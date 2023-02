Die von dem internationalen Prüfungs- und Beratungsnetzwerk EY geplante große Aufspaltung könnte nach Einschätzung eines Anlegeranwalts negative Folgen für Wirecard-Geschädigte haben, wenn sie vor Gericht Schadenersatzansprüche gegen das deutsche Mitgliedsunternehmen von EY durchsetzen wollen. Der als Projekt Everest bezeichnete Aufspaltungsplan ist ohne Beispiel in der Prüferbranche und dient laut EY dem Zweck, künftig mehr Aufträge annehmen zu können. Denn bisher dürfen integrierte Prüfungs- und Beratungsanbieter wie EY ihre Kunden nicht gleichzeitig prüfen und unternehmerisch beraten.

Daher will EY den Geschäftsbereich mit der Unternehmensberatung abspalten und als separates Unternhemen möglicherweise an die Börse bringen. Der Geschäftsbereich Wirtschaftsprüfung soll getrennt davon unter der bisherigen Marke verbleiben. Die entscheidende Abstimmung der EY-Partner, also der am Unternehmen beteiligten Führungskräfte, ist für Anfang April zu erwarten, wie die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch berichtete. Demnach erwartet die EY-Managerin Marie-Laure Delarue ein klares Votum der 13.000 Partner für die geplante Aufspaltung.

EY-Aufspaltung problematisch für Wirecard-Geschädigte

Nach Einschätzung von Sven Galla von der Rechtsanwaltsgesellschaft RATIS führt die Aufspaltung aber zu einem Problem für Wirecard-Geschädigte: „Die abgespaltene EY-Gesellschaft würde noch fünf Jahre nach der Aufspaltung für Schadenersatzansprüche von Wirecard-Anlegern haften, doch könnte das Musterverfahren deutlich länger als fünf Jahre dauern“, sagt der Rechtsanwalt. Der abgespaltene Teil von EY wäre dann aus dem Schneider. Wenn Wirecard-Geschädigte auch die abgespaltene EY-Gesellschaft erfassen wollen, müssten auch gegen diese ein weiteres Musterverfahren angemeldet werden. Auch müssten die Geschädigten ihre An­sprüche ein zweites Mal kostenpflichtig anmelden. Dagegen könnten Einzelklagen leichter auf die neue EY-Gesellschaft ausgeweitet werden, sodass keine Haftungsmasse verloren geht.

EY war für die jährlichen Bilanzprüfungen des 2020 insolvent gegangenen Wirecard-Konzerns verantwortlich und hatte Aktionäre und Gläubiger des ehemaligen Dax-Unternehmens viel zu spät vor einem Bilanzloch im Umfang von 1,9 Milliarden Euro gewarnt. Wirecard-Anleger verloren etwa 20 Milliarden Euro. Dieses Geld wollen sie wieder ha­ben, unter anderem von EY. Daher haben sie die Prüfgesellschaft mit unzähligen Schadenersatzklagen überhäuft. Wer sich geschädigt sieht, kann den klassischen Weg einer individuellen Klage wählen oder sich einem neuartigen Musterverfahren anschließen. In München läuft aktuell das vielbeachtete Strafverfahren gegen den ehemaligen Wirecard-Chef Markus Braun.

Parallel dazu muss das Landgericht München aber auch eine Welle von zivilrechtlichen Schadenersatzklagen von Anlegern gegen die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY be­wältigen. Seit Juni 2020 sind 1178 Schadenersatzklagen eingegangen, mit denen sich neun Bankenkammern am Landgericht München I befassen müssen, teilte die Behörde Ende Januar mit. Zudem hat sie im März 2022 ein Musterverfahren für Kapitalanleger gegen EY eingeleitet, das vor dem Bayerischen Obersten Landesgericht geführt wird.

Schadenersatz gibt es aber nur, falls EY Berufspflichten vernachlässigt hat. Rechtsanwalt Galla sieht schwerwiegende Verstöße: Schon im Jahr 2014 sei zu erkennen gewesen, dass Wirecard rund die Hälfte der Umsätze aus dem dubiosen Drittpartnergeschäft erzielte. Dabei ging es angeblich um die Abwicklung von Zahlungen internationaler Händler, vor allem in Asien. Wirecard habe dabei laut eigener Begründung mit Partnerbanken zusammengearbeitet, weil dem Unternehmen gemäß der Regeln in­ternationaler Kreditkartengesellschaften solche Geschäfte untersagt gewesen seien. „Das hätte die Wirtschaftsprüfer angesichts des Umfangs des Drittpartnergeschäfts stutzig machen müssen“, sagt Galla.