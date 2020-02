Flaschenaufsatz : Mit dem Taste Hero soll Flaschenbier wie frisch gezapft schmecken

Dieselskandal : Bis zu 6300 Euro Entschädigung für VW-Kunden

Die Einigung von VW und Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) im Dieselstreit sieht auch weiterhin ein Vergleichsangebot in Höhe von 830 Millionen Euro vor. Kunden, die sich in das Klageregister eingetragen haben, bietet VW eine Einmalzahlung an.