Chemie-Tarifrunde : Wenn Gewerkschaftsforderungen an ihre Grenzen stoßen

In Normalzeiten wäre eine solche Lohnforderung harmlos, aber mittlerweile ist sie hochbrisant: Die Gewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) verlangt in der aktuellen Tarifrunde für 580.000 Beschäftigte der Chemie- und Pharmaindustrie, dass deren Kaufkraft „nachhaltig gesteigert werden muss“. Schon im Februar hatte ihr Verhandlungsführer Ralf Sikorski erklärt, was das bei mehr als 5 Prozent Inflation heißen soll: „Wir werden bei der prozentualen Erhöhung in eine Dimension kommen, wie wir sie in den vergangenen Jahren nicht erlebt haben.“ Das war kurz vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine, der die Inflationsraten noch höher treibt, ebenso die wirtschaftlichen Belastungen der Unternehmen.

Dietrich Creutzburg Wirtschaftskorrespondent in Berlin.

Die Arbeitgeber weisen daher vor der ersten Verhandlung auf Bundesebene am Montag den gesamten Ansatz der Gewerkschaft zurück. „So wie sich die IG BCE das vor dem 24. Februar vorgestellt hat, werden wir die Tarifrunde unter den neuen Umständen schlicht nicht führen können“, sagte ihr Verhandlungsführer Hans Oberschulte der F.A.Z. „Angesichts der extrem unsicheren Gesamtlage stellt sich vielmehr die Frage, ob wir derzeit überhaupt eine dauerhaft wirksame Entgelterhöhung vereinbaren können.“