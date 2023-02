Der Deutschen Post und ihren Kunden droht ein großflächiger Arbeitskampf. Nach einem dreitägigen Verhandlungsmarathon erklärte die Gewerkschaft Verdi die Tarifgespräche am Freitagnachmittag für gescheitert. Verdi will nun eine Urabstimmung zur Vorbereitung flächendeckender Streiks einleiten. „Das von den Arbeitgebern vorgelegte Angebot ist weit von unseren Forderungen entfernt. Die Arbeitgeber waren nicht bereit, die Reallohneinbußen der Beschäftigten auszugleichen“, sagte die stellvertretende Verdi-Vorsitzende und Verhandlungsführerin Andrea Kocsis.

Die Gewerkschaft war angesichts der hohen Inflationsrate mit der Forderung nach 15 Prozent mehr Geld für die rund 160.000 Tarifbeschäftigten im Paket- und Briefgeschäft in die Verhandlungen gegangen. Die Laufzeit des neuen Tarifvertrages sollte ein Jahr betragen. Bei den jüngsten Gesprächen in Düsseldorf hat die Post ein Paket auf den Tisch gelegt, das nach Konzernangaben in der Spitze Lohnerhöhungen von bis zu 20,3 Prozent bedeutet hätte – allerdings verteilt auf eine Laufzeit von 2 Jahren.

„Verdi hat eine historische Chance verspielt, die Zukunft der Deutschen Post in Deutschland zu sichern“, sagte Post-Personalvorstand Thomas Ogilvie. „Wir sind mit diesem Angebot an die Grenze des finanziell Machbaren gegangen“. Verdi setze viele Arbeitsplätze aufs Spiel, warnte er.

Millionen Briefe und Pakete kamen verzögert an

Die Gewerkschaft wies das Gegenangebot als Mogelpackung zurück. „Insbesondere die lange Laufzeit von 24 Monaten und die geringe Entgelterhöhung im Jahr 2024 erhöht das Risiko weiterer Reallohnverluste“, so Verhandlungsführerin Kocsis. Laut Gewerkschaft sind bei der Post fast 90 Prozent der Tarifbeschäftigten in den unteren Lohngruppen eingestuft. Das monatliche Grundeinkommen betrage dort zwischen 2108 und 3090 Euro. Sie seien in besonderem Maße von der hohen Inflation betroffen, weil sie einen großen Anteil ihres Nettoeinkommens für Nahrungsmittel und Energie aufbringen müssten.

Die Gegenofferte der Post sieht eine durchschnittliche Erhöhung der Monatsgrundeinkommen um 11,5 Prozent vor, dies aber erst ab 2024 und verteilt auf zwei Schritte von insgesamt 340 Euro im Monat. Rückwirkend ab Anfang 2023 sollte es für alle Beschäftigten und Auszubildenden einen steuerfreien Inflationsausgleich von 3000 Euro geben. Im Ergebnis würde sich das Einstiegsgehalt für einen Paketsortierer um 20,3 Prozent erhöhen, rechnete die Post vor.

Die Gewerkschaft hatte in den Verhandlungen von Anfang an mit Warnstreiks Druck gemacht und sieht sich durch die hohe Beteiligung bestärkt. Insgesamt hätten schon fast 100.000 Beschäftigte die Arbeit vorübergehend niedergelegt, hieß es am Freitag. Zuletzt waren in der Paketzustellung wegen der Ausstände rund 20 Prozent einer Tagesmenge liegen geblieben. Bei den Briefen konnten 9 Prozent nur verzögert ausgeliefert werden.

Die Gewerkschaft rechtfertigt ihre Forderung mit Rekordgewinnen der Deutschen Post. Tatsächlich hat der Konzern seine Prognose für das vergangenen Geschäftsjahr auf neue Höchststände hochgeschraubt. Der Löwenanteil der Gewinne komme aber aus dem Ausland, betont die Post. Das deutsche Traditionsgeschäft stehe hingegen unter Druck. Die Briefmengen sind seit Jahren rückläufig, und das während der Corona-Pandemie außergewöhnliche hohe Wachstum des Paketgeschäfts hat sich wieder auf Normalmaß abgeschwächt. Von Januar bis September ist der Betriebsgewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) auf Konzernebene um 13,4 Prozent auf 6,5 Milliarden Euro gestiegen. Für das Gesamtjahr erwartet die Post jetzt 8,4 Milliarden Euro. Für Post & Paket Deutschland stand dagegen ein Minus von 24,3 Prozent im Zwischenbericht. Knapp 900 Millionen Euro waren in den ersten neun Monaten zusammengekommen.

Keine Kostenweitergabe an Kunden

Ihre Lohnzurückhaltung begründete die Post auch damit, dass sie aufgrund der regulierten Briefpreise Kostensteigerungen nicht einfach an die Kunden weitergeben könne. In ihrer Portoentscheidung für die Zeit bis Ende 2024 habe die Bundesnetzagentur aber eine Inflationsrate von lediglich 1 Prozent und eine Lohnkostensteigerung von 2 Prozent im Jahr unterstellt.

Konkurrenten verweisen allerdings darauf, dass die Post ihren wichtigen Geschäftskunden, auf die mehr als achtzig Prozent der Versandmengen entfallen, sehr hohe Rabatte auf das behördlich festgesetzte Porto gewährt. Da diese nicht der Regulierung unterliegen, könne die Post ihre Großkundenpreise jederzeit nach oben schrauben. Stattdessen habe sie die Rabatte zu Jahresanfang sogar noch leicht erhöht.