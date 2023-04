Nach dem Streik will DB-Personalvorstand Martin Seiler schnell wieder an den Verhandlungstisch. Aufstehen wolle er erst wieder, wenn alles geklärt ist, sagt er im F.A.Z.-Interview. Dafür müsse aber auch die EVG bereit sein.

Herr Seiler, gerade haben wir den zweiten Warnstreik der Eisenbahnergewerkschaft EVG erlebt, dabei hat die dritte Verhandlungsrunde noch nicht einmal angefangen. Sind die Tarifverhandlungen schon festgefahren, bevor die Gespräche richtig in Fahrt gekommen sind?

Corinna Budras Wirtschaftskorrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Wir brauchen dringend eine echte Verhandlungssituation, in der wir in kleiner Runde am Tisch gemeinsam ausloten, was geht und was nicht.

Die hatten Sie noch nicht? Die Tarifrunde hat doch vor zwei Monaten offiziell begonnen.

Nein, bisher ist das leider überhaupt noch nicht passiert. Wir hatten eine sehr kurze Eröffnungsrunde in sehr großer Runde, bei der wir uns kurz wechselseitig die Situation beschrieben haben. Dann kam schnell die Gretchenfrage, ob wir ein schriftliches Angebot dabeihaben. Das ist für eine erste Verhandlungsrunde absolut unüblich. Wir wollten bei der Vielzahl der Forderungen erst einmal vorsortieren. Die EVG hat ja sage und schreibe 57 Forderungen aufgestellt, die sich auf ein Volumen von 25 Prozent summieren und zusätzliche Kosten von 2,5 Milliarden Euro im Jahr bedeuten. Das leuchtet doch jedem ein, dass das nicht machbar ist.

Die Bahn hat 2022 einen operativen Gewinn von 1,3 Milliarden Euro gemacht. Wo liegt Ihre Schmerzgrenze?

Wir werden jetzt nicht über konkrete Zahlen sprechen. Aber wir sind zu einem überdurchschnittlichen Abschluss bereit. Wir wollen die Leistung unserer Mitarbeitenden anerkennen! Doch die EVG-Kollegen sind schon beim ersten Treffen nach knapp zwei Stunden aufgestanden und gegangen. Zwei Wochen später kamen wir erneut zusammen, da ging es fast genau so weiter. Die EVG-Verhandlungskommission war mit gut 50 Leuten im Raum, wir waren zu elft. Das sah aus wie in einem Klassenzimmer, die Leute saßen in Stuhlreihen hintereinander und ich musste ein Mikrofon benutzten, damit man mich auch hinten im Raum verstehen konnte. Das ist doch keine Atmosphäre, in der man ernsthaft verhandeln kann. Wie soll man denn da die Standpunkte ausloten und um Kompromisse ringen? Doch um vorwärtszukommen, hatten wir dieses Mal ein Angebot dabei.

Das Angebot war identisch mit dem Angebot, das die Arbeitgeber im Öffentlichen Dienst unterbreitet haben. Warum kommen Sie nicht mit eigenen Vorstellungen?

Das Angebot war dem im Öffentlichen Dienst sehr ähnlich, aber es gab schon auch Unterschiede. Wir haben zum Beispiel einen eigenen Bahn-Mindestlohn von 13 Euro angeboten. Der gesetzliche Mindestlohn liegt bei 12 Euro. Auch zu den unterschiedlichen Tarifgebieten in Ost und West waren wir gesprächsbereit. Wir sind also durchaus auf Elemente eingegangen, die der EVG wichtig sind. Doch anstatt auf dieser Basis dann zu verhandeln, hat sich die EVG wieder verabschiedet.

Das ist ein ziemlich bescheidenes Zwischenfazit nach zwei Monaten.

Wir wollen endlich verhandeln, um schnell Lösungen für unsere Mitarbeitenden, für unsere Fahrgäste und für unser Unternehmen zu finden, aber die EVG macht nicht mit. Schauen Sie sich doch mal die Verhandlungssituation im Öffentlichen Dienst an. Da saßen sechs Leute an einem kleinen runden Tisch. Da lässt sich ordentlich verhandeln, das brauchen wir auch.

Nun geht es ja am Dienstag weiter. Mit dem letzten Angebot, den Vorschlag der Schlichter im Öffentlichen Dienst zu übernehmen, sind Sie nicht besonders weit gekommen. Warum kleben Sie eigentlich so am Öffentlichen Dienst?