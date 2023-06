Swarovski-Chef Alexis Nasard : Hoffnungsfigur mit Faible für Barockmusik

Aktualisiert am

Familienunternehmen lassen oft so lange keine externen Manager an der Spitze zu, bis es kracht. Beim Tiroler Kristallkonzern Swarovski war das der Fall. Seit fast einem Jahr steht Alexis Nasard an der Spitze des traditionsreichen Klunkerfabrikanten. Er vollzieht den Übergang von einem familiengeführten Unternehmen zu einem Unternehmen im Familienbesitz. Erste Erfolge kann der erfahrene Markenspezialist inzwischen verbuchen.

Damit kommt das Unternehmen, dessen Glanz in den zurückliegenden Jahren durch Familienstreitigkeiten und wirtschaftlichen Gegenwind gelitten hat, in ruhigere Gewässer. Nasard hat bisher keinen Luxusmarkenkonzern geführt, wenngleich er anderthalb Jahre im Beirat des italienischen Modeschöpfers Salvatore Ferragamo war.