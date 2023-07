Superstar vor Tour-Rekord : Die Pop-Großmacht Taylor Swift

Alle Rekorde von Taylor Swift aufzuzählen ist müßig, zu viele hat sie in ihrer Karriere aufgestellt. Jüngst wurde sie zur erfolgreichsten Interpretin des vergangenen Jahres gekürt. Es ist das dritte Mal, dass die 33 Jahre alte Amerikanerin die Auszeichnung vom Dachverband der Labels, der International Federation of the Phonographic Industry, erhält. Niemand vor ihr hat drei dieser Trophäen eingeheimst.

Seit Mitte März ist der Superstar nun auf Tour, die vorherige ist schon fünf Jahre her. Aktuell spielt sie noch in den USA, danach geht es nach Lateinamerika. Es folgen Shows in Australien und Asien, bis Swift Anfang Mai 2024 mit drei Auftritten in Paris den Europateil einläutet.

Ein Unterfangen der Superlative, das beginnt schon mit der Logistik: Wie viele andere Topstars ist auch Swift mit einer riesigen, oft zumindest in Teilen speziell angefertigten Bühne unterwegs, die in der jeweiligen Arena auf- und wieder abgebaut wird. Der betriebene Aufwand für immer opulentere Produktionen hat über die Jahre stetig zugenommen. Entsprechend zogen auch die Preise an. Für die Topstars der Branche zahlen Fans schnell mehr als 100 Euro je Karte – und Luft nach oben ist reichlich. Unterschiedlich ausgestaltete „VIP-Pakete“ verkaufen sich in der Regel ebenfalls bestens, die riesige Nachfrage bei naturgemäß begrenztem Angebot treibt auch hier den Preis. Jedenfalls so weit, wie Künstler und ihre Teams es wollen – den Schwarzmarkt einmal außer Acht gelassen.

13,6 Millionen Dollar je Konzert

Die Spanne für die US-Stopps von Swift reichte laut „Wall Street Journal“ von rund 50 Dollar bis etwa 900 Dollar für besagte VIP-Angebote. Allein in den USA spielt Swift 52 Shows, natürlich in riesigen Arenen. Insgesamt zählt die Tour etwas mehr als 100 Konzerte. In Deutschland kündigten die lokalen Veranstalter – die Karsten Jahnke Konzertdirektion ist für Hamburg verantwortlich, die mehrheitlich zum M-Dax-Konzern CTS Eventim gehörende Agentur FKP Scorpio für die Shows in München und Gelsenkirchen – vor einigen Tagen zwei Zusatzkonzerte an. Auch in anderen Ländern wurden noch weitere Termine angesetzt. Überraschend kommt das freilich ebenso wenig wie der Verweis der Veranstalter auf die zu erwartende enorme Ticketnachfrage. Verkauft werden diese hierzulande erst im Juli. Wer eines ergattern will, musste sich im Vorfeld registrieren, was aber keine Garantie für die Teilnahme am Vorverkauf sei, heißt es auf der entsprechenden Eventim-Seite. Über die Preise ist noch nichts bekannt.

Der Boden für das große Swift-Spektakel in Deutschland und viele frustrierte Fans ohne Karte ist also bereitet. Und die Vorzeichen stehen gut, dass ihre „The Eras Tour“ mehr als eine Milliarde Dollar mit Ticketeinnahmen einspielen wird. Auch damit wäre Swift Pionierin, wobei es natürlich die allgemeinen Preissteigerungen und die höheren Kosten für alle Tourgewerke im Hinterkopf zu behalten gilt. Den bisherigen Rekord hält Elton John mit seiner Abschiedstour. Laut dem Branchenmagazin „ Billboard“, das seit vielen Jahren im „Boxscore“ Daten sammelt, kommt die Tour des 76 Jahre alten Briten Stand Mitte Juni auf Einnahmen in Höhe von rund 887 Millionen Dollar. Fünf Konzerte stehen noch aus. Platz zwei nimmt derzeit Ed Sheeran mit 776,4 Millionen Dollar aus seiner „Divide Tour“ ein. Der Brite ist bekannt für im Vergleich der Stars eher günstigere Preise, spielte auf der Tour aber bis August 2019 eben auch 260 Konzerte.