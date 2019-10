F.A.Z. Exklusiv : „Da ist richtig Feuer unterm Dach“

Aktualisiert am

Herr Wolf, der Südwesten war immer ein Wachstumszentrum der deutschen Industrie. Nun hat sich der Aufschwung wohl verabschiedet. Wie ist die Lage?

Ich würde gerne ein freundlicheres Bild zeichnen, aber das ginge an der Wirklichkeit in allzu vielen Unternehmen vorbei. Knapp gesagt: Da ist richtig Feuer unterm Dach. Wir befinden uns in einer extrem schwierigen wirtschaftlichen Situation, weil gerade alles zusammenkommt. Wir müssen einen schwierigen strukturellen Wandel schaffen, Stichworte: Digitalisierung und Elektromobilität. Wir haben mittlerweile einen starken konjunkturellen Abschwung. Und jetzt kommen außerdem noch verschärfte Belastungen durch die neue Klimaschutzgesetzgebung dazu.