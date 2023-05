Aktualisiert am

Eine neue Studie zeigt, dass der Onlinehandel nach der Wiedervereinigung in Ostdeutschland florierte – sogar stärker als im Westen. Inzwischen droht die Branche dort den Anschluss zu verlieren. Woran liegt das?

Berlin: Pakete sind in einem Hauseingang gestapelt. Bild: dpa

Als Stephanie Oppitz ihr Geschäft in Dresden eröffnete, glaubte sie, dass die Unterschiede zwischen Unternehmern im Osten und Westen Deutschlands gar nicht so groß sein könnten. Schließlich habe jeder sein Glück selbst in der Hand. „Heute sehe ich das ganz anders“, sagt Oppitz, die im Jahr 2011 die Windelmanufaktur gründete, ein Unternehmen, das Stoffwindeln für Babys und Kleinkinder nachhaltig produziert.

Stefanie Diemand Redakteurin in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Maximilian Sachse Redakteur in der Wirtschaft Folgen Ich folge

Mit ihrer Meinung ist sie nicht alleine. Dabei gab es nach der Wiedervereinigung einen regelrechten Gründungsboom von Onlinehändlern in Ostdeutschland, zeigt eine neue Studie des Forschungsinstituts Ibi Research der Universität Regensburg im Auftrag des Bundesverbandes E-Commerce und Versandhandel (BEVH), die der F.A.Z. vorab vorlag. Die Gründungsaktivität messen die Forscher anhand des Anteils eines Jahres an den Gesamtgründungen zwischen 1981 und 2021. Allein 1990 fanden etwa in Ostdeutschland 4,7 Prozent aller Gründungen im Onlinehandel im Untersuchungszeitraum statt. Im Westen waren es 1,1 Prozent.

Auch in den Jahren danach war die Gründungsaktivität im Osten höher. „Zum einen gab es im Osten damals eine starke Wirtschaftsförderung, zum anderen herrschte eine richtige Aufbruchstimmung“, sagt Studienautor Georg Wittmann von Ibi Research. Zumal der Osten der Republik im noch jungen Onlinehandel im Gegensatz zu vielen anderen In­dustrien keinen technologischen Vorsprung einholen musste. „Da mussten sich alle gleichermaßen in die neue Materie einarbeiten“, sagt Wittmann. Wirtschaftlich war das eine große Chance für die neuen Bundesländer. Mit Intershop hatte zudem der Pionier im deutschen Onlinehandel seinen Sitz in Jena.

Der Onlinehandel beschäftigt in Deutschland laut BEVH heute 1.260.000 Menschen und trägt 2,9 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt bei. Doch die Erträge der ostdeutschen Pionierarbeit werden zu­nehmend im Westen eingesammelt. Seit 2015 sinkt die Gründungsaktivität im Osten kontinuierlich, während sie im Westen bis zur Corona-Delle im Jahr 2021 stieg.

Das habe auch mit dem Erfolg von wagniskapitalfinanzierten Branchengrößen wie Zalando zu tun, sagt Wittmann. Der Erfolg habe viel Geld in Neugründungen im Onlinehandel fließen lassen, von Wagniskapitalinvestoren, aber auch von eta­blierten Handelskonzernen wie Otto, Rewe oder der Metro – vornehmlich allerdings in Westdeutschland. „Vor allem für Start-ups ist das ein großes Problem”, sagt Unternehmerin Oppitz. Denn ohne finanzielle Unterstützung würde vielen Menschen der Mut fehlen, überhaupt zu gründen. Konzerne und andere Kapitalgeber würden aber nur dort investieren, wo sie das nötige Personal und die Expertise finden, sagt Martin Groß-Albenhausen, stellvertretender Geschäftsführer des BEVH.

Beides sei im Osten knapp. Über die Hälfte der ostdeutschen Onlinehändler haben ihren Hauptsitz laut der Studie in Regionen mit schrumpfender Bevölkerung. Das macht es schwieriger, geeignetes Personal zu finden. Zumal es in Ostdeutschland deutlich weniger auf die Branche zugeschnittene Studiengänge gebe, bemängelt Groß-Albenhausen. „So bilden sich weniger Cluster um die Universitäten herum.“ Mecklenburg-Vorpommern habe beispielsweise keinen einzigen Studiengang, der sich mit dem Onlinehandel beschäftige. In Bayern gebe es hingegen einen „regelrechten Boom“ an Studiengängen rund um den Onlinehandel.