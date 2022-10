Aktualisiert am

Long-Covid-Arznei aus Berlin geht in die Prüfung

Finanzierung gesichert : Long-Covid-Arznei aus Berlin geht in die Prüfung

Der Wirkstoff BC007 lässt viele Menschen hoffen, die unter den Langzeitfolgen einer Corona-Infektion leiden. Nun kann der Hersteller das Mittel in einer Studie an mehr als 100 Patienten testen.

Rehabilitation in Brandenburg: Long-Covid-Patienten brauchen mitunter viel Zeit und Training für die Rückkehr in die Normalität. Bild: dpa

Ein Hoffnungsträger im Kampf gegen Long Covid kann nach Finanzierungszusagen in die nähere medizinische Prüfung gehen: Das Start-up Berlin Cures hat das Geld für eine Patientenstudie der Phase zwei zum Wirkstoff BC007 eingetrieben, wie Verwaltungsratsratsmitglieder und Miteigner Ulf Berg und Rainer Böhm im F.A.Z.-Gespräch sagten.

Klaus Max Smolka Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

„Es geht um einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag“, sagte Berg. Damit könne das Unternehmen den Antrag für die Studie einreichen. Die Zahl der Teilnehmer liege „deutlich nördlich von hundert“.

Long Covid ist der Oberbegriff für Langzeitfolgen nach einer Infektion mit dem Coronavirus. BC007 begann als pharmazeutischer Senkrechtstarter; ein erster Heilversuch an einem 59 Jahre alten Patienten in Erlangen erregte Aufmerksamkeit. Berlin Cures entwickelt den Wirkstoff seit längerem für Herzpatienten, im Zentrum steht jetzt die Anwendung gegen Long Covid.

Nach Schätzung der Weltgesundheitsorganisation WHO waren in den ersten zwei Jahren der Pandemie allein in Europa mindestens 17 Millionen Menschen betroffen.

Arznei realistisch 2024 verfügbar

Liegt die behördliche Genehmigung für die Phase-Zwei-Studie vor, soll eine namhafte Auftragsgesellschaft (Contract Research Organisation, CRO) sie für Berlin Cures ausführen; den Namen verriet Berg nicht. „Ergebnisse sind zu erwarten im August bis Dezember nächsten Jahres.“ Üblicherweise folgt eine dritte Phase mit mehr Patienten. Sollte das Medikament auch diese Phase bestehen, wäre die Arznei „frühestens Ende nächsten Jahres, realistisch in 2024“ verfügbar, sagte Berg.

Mehr zum Thema 1/

Das Geld für die jetzige Studie kommt von den beiden Managern, Risikokapitalgebern und „pharmanahen Unternehmen“, wie Berg sagte. Weitere Investoren sind willkommen. Gelänge ein Durchbruch, könnte ein etablierter Pharma-Großkonzern die Führung übernehmen – über eine Lizenzvereinbarung, Partnerschaft oder Komplettübernahme des Unternehmens: „Es kann nicht eine mittlere Pharmafirma sein, weil das Potential so riesig ist“, sagte Berg dabei mit Blick auf Produktion und Vertrieb. „Da braucht man einen großen Player“, sagte Böhm. Schon jetzt zeigen sich die Manager offen für Verhandlungen. „Wir sind sicher immer zugänglich für Gespräche“, sagte Berg.