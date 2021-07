Strommarkt : Weniger Rendite mit Stromnetzen

Aktualisiert am

Eine Fehlkalkulation der Bundesregierung wird Folgen haben: Deutschland benötigt in den kommenden Jahren deutlich mehr Strom als bisher angenommen. Es müssen mehr Windräder und Fotovoltaikanlagen her, zugleich werden zusätzliche Leitungen gebraucht, die Strom in Fabriken und Haushalte bringen. Auch die Verteilnetze, die den Strom von den vielen dezentralen Anlagen einsammeln, zu den Endverbrauchern leiten und die wachsende Ladeinfrastruktur für E-Autos speisen sollen, hinken dem Bedarf hinterher.

Helmut Bünder Wirtschaftskorrespondent in Düsseldorf. Folgen Ich folge

Der aktuelle Netzentwicklungsplan der Bundesnetzagentur unterstellt zwar schon einen steigenden Verbrauch. Aber das wird nicht reichen. „Ambitioniertere Klimaziele und zusätzlicher Ausbau der Erneuerbaren bedeuten zusätzlichen Bedarf an Stromtransport. Wir werden weitere neue Stromleitungen brauchen“, sagte Präsident Jochen Homann. Trotzdem werden sich die rund 900 Stromnetzbetreiber, neben Konzernen wie E.ON und Tennet auch viele kommunale Unternehmen, für ihre Investitionen auf stark sinkende Renditen einstellen müssen.