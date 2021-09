Strommangel in China : Deutsche Industrie bangt um chinesische Lieferanten

Gut für die Wirtschaft, schlecht fürs Klima: Kohlekraftwerke in China Bild: Bloomberg

In China wird der Strom knapp, immer öfter stehen die Bänder still. Peking ordnet nun an, dass die Provinzen gegensteuern. Manche Zulieferer sichern die Produktion über mit Kraftstoff betriebene Generatoren.