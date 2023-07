Auf vielen Kanälen erreichbar und im Einsatz: in einem Mietbüro in Berlin Bild: Picture Alliance

Endlich Urlaub! Millionen Deutsche freuen sich gerade auf eine Auszeit von der Arbeit. Sommer, Sonne und freie Zeit statt Stress und Überstunden. Diese Erholung haben viele Beschäftigte offenbar dringend nötig. Denn der Druck am Arbeitsplatz steigt und steigt, zeigen zahlreiche Untersuchungen. Das von den Gewerkschaften finanzierte Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) veröffentlichte im Jahr 2018 eine Umfrage, laut der drei Viertel der Befragten von höheren Leistungserwartungen und mehr Multitasking in ihrem Job berichten. Und das war vor der Corona-Pandemie, durch die Arbeit und Freizeit noch stärker verschmolzen sind.

Es handelt sich beim zunehmenden Stress um mehr als anekdotische Evidenz. In einer neuen Studie kommen drei Ökonomen der Universität Erlangen-Nürnberg zu dem Ergebnis, dass der Stress am Arbeitsplatz – gemessen beispielsweise in zunehmenden Deadlines und Multitasking – schon seit den späten Siebzigerjahren zunimmt. „Die Arbeitsverdichtung ist eine allgemeine Entwicklung, die wir in vielen Bereichen sehen“, sagt Studienautor Markus Nagler, der mit seinen Ko-Autoren Erwin Winkler und Johannes Rincke Befragungsdaten deutscher Arbeitnehmer ausgewertet hat, die seit 1979 vom Bundesinstitut für Berufsbildung und der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin erhoben werden.

Die Ergebnisse sind einerseits ernüchternd. Denn erstens hat sich die Hoffnung, dass technische Innovationen wie E-Mail, Videokonferenz und der Einsatz von Robotern das Arbeitsleben leichter machen, nicht erfüllt. Im Gegenteil – die Forscher gehen davon aus, dass die Digitalisierung zu einer „Reorganisation“ in den Betrieben geführt hat. Sprich: noch mehr Meetings und eine noch engere Taktung. Zweitens wird der Stress zunehmend zur psychischen Belastung. In den Statistiken der Techniker Krankenkasse gehören psychische Krankheiten seit Jahren zu den drei häufigsten Ursachen für Krankschreibungen.

In den vergangenen Jahren stieg die Zahl der Fehltage von Techniker-Versicherten aufgrund psychischer Belastungen von durchschnittlich 2,5 Fehltagen (2012) im Jahr auf 3,3 Tage (2022) kontinuierlich an, berichtete die Krankenkasse kürzlich. In der Studie der Nürnberger Ökonomen, die im Fachjournal „Review of Economics and Statistics“ veröffentlicht wird, heißt es: Der steigende Arbeitsdruck sei „wie erwartet stark mit gesundheitlichen Problemen wie unregelmäßigem Schlaf und Nervosität korreliert“.

Akademiker haben eine größere Stressbereitschaft

Die Entwicklung hat aber nicht nur Schattenseiten. Arbeitnehmer sind oft nicht einfach Opfer der Arbeitsverdichtung, der sie wehrlos ausgesetzt sind. Die Untersuchung von Ökonom Nagler und seinen Kollegen zeigt, dass Beschäftigte sich teils bewusst für oder gegen Tätigkeiten entscheiden, in denen der Stress besonders groß ist. Und das macht einen Unterschied auf dem Gehaltszettel aus: Stressige Tätigkeiten werden demnach sowohl absolut als auch je Stunde deutlich besser entlohnt – selbst innerhalb einer Berufsgruppe und Industrie, so die Autoren.

Die negativen Folgen für Arbeitnehmer würden also zumindest zum Teil durch höhere Löhne ausgeglichen. „Dies bedeutet, dass Arbeitnehmer durch die Entwicklung zu höherem Arbeitsdruck nicht automatisch schlechter dastehen“, schlussfolgern die Autoren. Das belegten sowohl die ausgewerteten Befragungsdaten als auch die Ergebnisse eines Experiments, das die Forscher mit mehr als 3300 deutschen Angestellten durchgeführt haben.

Bemerkenswert ist, wie wichtig das Thema Stress für die Beschäftigten ist. Arbeitsdruck zu vermeiden werde von den Arbeitnehmern mindestens so hoch bewertet wie die Möglichkeit, von zu Hause zu arbeiten. Die unterschiedlich starke Bereitschaft, unter stressigen Bedingungen zu arbeiten, relativiert den Forschern zufolge sogar die oft beklagte Lohnungleichheit. Akademiker und höher qualifizierte Beschäftigte haben demnach eine größere Bereitschaft für stressige Jobs – und lassen sich das entsprechend entlohnen.

„Rechnet man diesen Effekt heraus, sinkt die Lohnungleichheit zwischen Akademikern und Nichtakademikern um bis zu 10 Prozent“, sagt Ökonom Nagler. Einen entgegengesetzten Effekt habe dagegen die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten, sie unterzeichne die tatsächliche Ungleichheit. „Beschäftigte haben eine hohe Wertschätzung dafür, von zu Hause arbeiten zu können. Da vor allem Hochqualifizierte das auch können, ist die tatsächliche Ungleichheit deshalb höher, als die Lohnungleichheit suggeriert“, sagt Nagler.

Die Forscher stießen zudem darauf, dass ältere Arbeitnehmer stärker erpicht darauf sind, gute Arbeitsbedingungen und kurze Pendelstrecken zu haben, als jüngere. Die oft wiederholte Behauptung, dass junge Arbeitnehmer völlig anders ticken und weniger Einsatz für ihre Arbeit zeigen, bestätigt das nicht.