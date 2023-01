Amazon : Strengere Regeln für Rückgabe von E-Books

Amazon verschärft nach Beschwerden von Buchautoren seine Richtlinien für die Rückgabe von elektronischen Büchern. Bislang können Käufer von E-Books in Deutschland die erworbenen elektronischen Bücher innerhalb von 14 Tagen recht einfach zurückgeben und bekommen den Kaufpreis vollständig erstattet. Diese Praxis soll künftig mit einer höheren Hürde versehen werden, bestätigt Amazon auf Anfrage. Zuerst hatte Spiegel Online über die Änderung berichtet.

Tillmann Neuscheler Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



Künftig soll die Rückgabe für all jene Käufer erschwert werden, die schon mehr als 10 Prozent des Buches gelesen haben. Wer dieses Limit überschritten hat, muss „in Zukunft den Kundenservice kontaktieren, um eine Rückgabe anzufragen – anstatt die Selbstbedienungsfunktion zu nutzen“, teilte ein Amazon-Sprecher mit. Erst nach dem Kontakt zu einem Kundenbetreuer werde im Einzelfall geprüft, ob das E-Book noch zurückgenommen wird.

Amazon kommt damit den Beschwerden von Autoren über die bisher recht laxe Rückgabepraxis entgegen. „Die Rückgaberegeln für E-Books müssen dringend geändert werden“, sagt etwa Lena Falkenhagen, die Bundesvorsitzende des Verbands deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller (VS): Das Missbrauchspotential sei viel zu hoch. Oft werde das Buch schon innerhalb der 14-Tagesfrist vermutlich gelesen, ohne dass die Autoren dafür vergütet würden. „Man kann auch keine angebissenen Brötchen zurückgeben“, sagt Falkenhagen: „Hat man mehr als 10 Prozent eines Buches gelesen, ist das kein Fehlkauf mehr.“ In Amerika hat Amazon dem Schriftstellerverband Authors Guild zugesagt, bis Ende Januar die höhere Hürde für Rückgaben einzuführen. In Deutschland hat sich Amazon noch nicht auf einen genauen Termin festgelegt, aus Unternehmenskreisen ist aber zu hören, die Neuregelung werde in den nächsten Wochen eingeführt.

Der Verkauf von E-Books ist in den vergangenen 15 Jahren gewachsen, allerdings hat sich das Wachstum nach dem Corona-Boom 2020 wieder abgeflacht. Insgesamt beträgt der Umsatzanteil der E-Books am gesamten Buchmarkt 5,7 Prozent. Genaue Zahlen über Rückgaben liegen nicht vor. Amazon antwortet auf Anfrage: „Unsere E-Book-Rückgabequoten sind konstant niedrig.“