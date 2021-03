Neues Trinkwassergesetz : Streit ums Mineralwasser

Es ist ein Verteilungskonflikt der ungewöhnlichen Art. Die Politik sorgt sich nach mehreren trockenen Sommern um eine sichere Trinkwasserversorgung – und ausgerechnet die Abfüller von Mineral- und Heilwasser müssen nun befürchten, dass sie am Ende als Verlierer dastehen könnten. „Für manche Unternehmen geht es um die Existenz“, sagt Karl Tack, Vorsitzender des Verbandes Deutscher Mineralbrunnen (VDM) in Bonn. Auslöser der Auseinandersetzung ist die geplante Reform des Wasserrechts in Nordrhein-Westfalen. Umwelt- und Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) will damit sicherstellen, dass auch in Zukunft überall sauberes, klares Wasser aus dem Hahn sprudelt. „Bei der Trinkwasserversorgung machen wir keine Kompromisse“, sagt sie.

Obwohl mit Flüssen, Seen und Talsperren reich gesegnet, bekommt Nordrhein-Westfalen die Folgen des Klimawandels zu spüren. Grundwasservorräte seien je nach Region rückläufig, die öffentliche Wasserversorgung trete immer stärker in Konkurrenz mit der Wasserentnahme für Wirtschaft, Industrie und Landwirtschaft, heißt es in dem Gesetzesentwurf. Deshalb will die Landesregierung dafür sorgen, dass Trinkwasser „immer und uneingeschränkt“ Vorrang habe, und dieses zum ersten Mal ausdrücklich im Gesetz verankern.