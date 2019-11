F.A.Z. exklusiv : Streit um Kabel Deutschland spitzt sich zu

Es ist eine der großen Transaktionen der deutschen Konzerngeschichte: Im Streit um die milliardenschwere Übernahme von Kabel Deutschland steht nun eine richterliche Entscheidung an. Das Landgericht München I will am 27. November eine Entscheidung in dem Spruchverfahren verkünden, in dem Anleger viel mehr Geld vom Kabel-Deutschland-Erwerber Vodafone fordern. Entsprechende Informationen der F.A.Z. aus Justiz- und Finanzkreisen bestätigte das Gericht.

Die Frage ist indes, ob eine endgültige Entscheidung zu erwarten ist. Kläger wollen dem Vernehmen nach erreichen, dass das Zivilverfahren ausgesetzt wird. Namentlich soll das Gericht nach ihrer Ansicht die Erkenntnisse einer offenbar noch immer laufenden zweiten Sonderprüfung zu dem Fall abwarten. Das Gericht wollte dazu nichts sagen.