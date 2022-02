Versicherungskonzern : Anlegerstreit wird für die Allianz teuer

Aktualisiert am

Für einen Rechtsstreit in Amerika legt die Allianz 3,7 Milliarden Euro zurück. Investoren haben den Versicherungskonzern wegen Verlusten verklagt, für die sie die Fondstochter AGI verantwortlich machen.

Die Allianz will den milliardenschweren Rechtsstreit mit Investoren in den Vereinigten Staaten beilegen. Das gab der Versicherungskonzern am Donnerstagabend nach Börsenschluss bekannt. „Im Lichte der laufenden Diskussionen mit den US-Regierungsbehörden“ habe der Vorstand beschlossen, eine Rückstellung von 3,7 Milliarden Euro für das Geschäftsjahr 2021 zu bilden, hieß es. Die Rückstellung belastet den Jahresüberschuss nach Steuern mit 2,8 Milliarden Euro. Er sank daher um 2,9 Prozent auf 6,6 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis stieg den Angaben zufolge um ein Viertel auf 13,4 Milliarden Euro.

Der große Ärger, den die Allianz in Amerika hat, dreht sich um die hochspekulativen Structured Alpha Fonds der Allianz Global Investor (AGI). Wegen der AGI-Hedgefonds, mit denen institutionelle Anleger zu Beginn der Corona-Krise hohe Verluste erlitten hatten, ist der Münchner Konzern ins Visier der amerikanischen Anwaltsindustrie geraten. Mehrere Verfahren sind vor Gerichten anhängig. Neben der Börsenaufsicht SEC untersucht auch das amerikanische Justizministerium die Vorfälle. Die Klagen summieren sich auf rund sechs Milliarden Dollar.

„Die bevorstehenden Vergleichsabschlüsse bilden einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu einer Beendigung aller Verfahren“, teilte die Allianz mit. Die Gespräche mit Klägern und Behörden dauern aber noch an, so dass die gesamten finanziellen Auswirkungen nicht beziffert werden können. Gleichwohl beabsichtigt der Vorstand, den Aktionären eine von 9,60 Euro auf 10,80 Euro erhöhte Dividende vorzuschlagen. Außerdem soll ein neues Rückkaufprogramm für eigene Aktien über bis zu 1 Milliarde Euro aufgelegt werden.