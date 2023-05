Streik der EVG : Bahn sieht Gewerkschaftsforderung erfüllt

Reisende mit Koffern warten in Würzburg an einem Bahnsteig. Bild: dpa

Im Tarifkonflikt mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat die Deutsche Bahn nach eigenen Angaben die Forderung zum Mindestlohn erfüllt. DB-Personalvorstand Martin Seiler erklärte, DB und EVG hätten „in intensiven Gesprächen“ bis zum späten Donnerstagabend „die Thematik Mindestlohn erörtert“. Dabei habe die DB der EVG zugesagt, der von ihr erhobenen Forderung nachzukommen, nämlich der Abbildung des gesetzlichen Mindestlohns, zuzüglich einer Entgelterhöhung.

„Wir haben die Forderung zum Mindestlohn erfüllt“, erklärte Seiler. Jetzt stehe die EVG im Wort. „Die EVG muss nun ihre Zusage einhalten und den 50-stündigen Warnstreik absagen“, forderte er.

EVG-Verhandlungsführer Kristian Loroch widersprach umgehend: „Wir haben die Bahn zwar zu Gesprächen gebracht. Aber als der Schlüssel zur Lösung schon auf dem Tisch lag, hat sie einen Rückzieher gemacht“, sagte Loroch der Nachrichtenagentur Reuters. „Es gibt aber noch die Chance, dass am Freitag die Bahn auf den Lösungsweg zurückkehrt.“

Die bisherigen Zusagen für eine Festlegung des Mindestlohns von zwölf Euro in den Entgelttabellen hatten der Gewerkschaft nicht ausgereicht. Nach Darstellung von Loroch war man am Donnerstag jedoch in Gesprächen schon sehr weit gekommen. So sollten Lohnerhöhungen auf Tarifen von etwa 13 Euro aufsetzen und dann dauerhaft verankert werden. Dann habe die Arbeitgeberseite jedoch entschieden, die letzten Schritte doch nicht zu gehen.

Die Gewerkschaft hatte am Donnerstagmorgen einen bundesweiten Streik angekündigt, der ab Sonntagabend 22.00 Uhr bis Dienstagnacht 24.00 Uhr praktisch den gesamten Bahnverkehr lahmlegen soll. Der dritte Warnstreik in der Tarifrunde wäre damit mit 50 Stunden auch der längste. Die Gewerkschaft verhandelt für rund 230.000 Beschäftigte bei rund 50 Bahn- und Busunternehmen und pocht auf zwölf Prozent mehr Lohn, mindestens aber 650 Euro im Monat mehr.