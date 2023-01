Streik bei der Post : Viele Briefe und Pakete bleiben liegen

Durch die Streiks bei der Deutschen Post kann sich die Auslieferung vieler Millionen Pakete und Briefe nach Angaben des Konzerns um einige Tage verzögern. Am Freitag waren von den Arbeitsniederlegungen bundesweit rund 2,3 Millionen Paketsendungen betroffen, rund ein Drittel der durchschnittlichen Tagesmenge.

Im Briefversand waren es laut Post rund 13 Millionen Sendungen, was etwa einem Viertel des Tagesvolumens entspreche. Die Post erwartet, dass Briefe und Pakete je nach Region teils erst in der ersten Hälfte der kommenden Woche ausgeliefert werden können. Die Gewerkschaft Verdi hatte seit Donnerstagabend zu Streiks in Brief- und Paketzentren sowie in der Zustellung aufgerufen.

„Insgesamt sind bisher rund 16 .700 Beschäftigte dem Streikaufruf gefolgt, das heißt rund ein Drittel der aktuell heute anwesenden Beschäftigten“, sagte ein Postsprecher am Freitag. Verdi will mit den Arbeitsniederlegungen seiner Forderung nach einer Lohnerhöhung um 15 Prozent Nachdruck verleihen. In zwei Verhandlungsrunden habe es kaum Fortschritte gegeben. Die Post hat ein Angebot für die am 8. und 9. Februar geplante nächste Gesprächsrunde angekündigt. Warnstreiks seien aus Sicht der Post deshalb unnötig, sie gingen nur zu Lasten der Kunden und Kundinnen, sagte der Postsprecher.