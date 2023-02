Mehr als 2000 Flüge sind in Deutschland am Freitag ausgefallen. Der Verdi-Chef droht: Gibt es keine Einigung im Tarifkonflikt, werden weitere Streiks weitaus folgenreicher ablaufen.

Sieben auf einen Streich – an den Flughäfen Frankfurt, München, Stuttgart, Dortmund, Hamburg, Hannover und Bremen hat die Gewerkschaft Verdi am Freitag mit Streikaufrufen den Luftverkehr weitgehend zum Erliegen gebracht. In den Ausstand traten Beschäftigte der Flughafengesellschaften, von privaten Vorfelddienstleistern und von Sicherheitsdiensten an den Kontrollstellen. Der Flughafenverband ADV schätzte, dass über den gesamten Tag 2340 Flüge für etwa 295.000 Passagiere ausfielen.

Verdi bündelte mit dem Ausstand drei unterschiedliche Tarifkonflikte, den für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen, den für Bodenverkehrsdienste an Flughäfen und den für Luftsicherheitsdienste. In dem dritten geht es aktuell – wegen eines noch bis zum Jahresende laufenden Entgelttarifvertrags – lediglich um Regelungen für Zuschläge.

Verdi droht mit Streiks in „anderer Dimension“

Im Vorfeld des Streiktags hatte die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Christine Behle argumentiert, der gemeinsame Ausstand entlaste Flughäfen und Passagiere. Das bedeute für die Flughäfen, „dass sie sich nur auf diesen einen Tag einrichten müssen und nicht an unterschiedlichen Tagen bestreikt werden“.

Im Mittelpunkt stand der Konflikt im öffentlichen Dienst. Wegen diesem blieben in Frankfurt auch U-Bahnen und Straßenbahnen in den Depots, andernorts waren Entsorgungsbetriebe und Kindertagesstätten betroffen. Verdi fordert Lohnerhöhungen um 10,5 Prozent – mindestens jedoch 500 Euro im Monat. Mit dem Ausstand am Freitag wollte die Gewerkschaft vor der nächsten Verhandlungsrunde am Mittwoch kommender Woche den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen.

Der Verdi-Vorsitzende Frank Werneke warnte vor folgenreicheren Streikmaßnahmen, sofern nicht bald eine Einigung erreicht werde. „Momentan reden wir noch über einzelne Warnstreiks, zeitlich und regional begrenzt. Das werden wir, wenn notwendig, in den nächsten Wochen deutlich ausweiten“, sagte er der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. „Die nächsten Streiks haben eine andere Dimension.“

Mit Blick auf die Flughäfen verweist Verdi darauf, dass Personalengpässe wegen geringer Bezahlung fortbestehen, es drohe wie 2022 abermals ein „Chaos-Sommer“. Daher müssten untere Einkommensgruppen besonders gestärkt werden. Am Berliner Flughafen hatte sich Verdi mit Bodendienstleistern auf Erhöhungen in zwei Stufen um 448 bis 490 Euro im Monat geeinigt.

An den Airports am Freitag herrschte Leere. Fast alle Passagiere waren erst gar nicht dorthin gekommen. Die Deutsche Lufthansa stellte ihren Passagierbetrieb in Frankfurt und München komplett ein. „Mehr als 1300 Flugstreichungen allein für die Airlines der Lufthansa-Gruppe zeigen erneut, wie verletzlich und anfällig das System Luftverkehr durch Streikaktivitäten ist“, sagte Personalvorstand Michael Niggemann.

Inlandsreisende sollten auf die Deutsche Bahn ausweichen, die meldete ein leicht erhöhtes Passagieraufkommen. Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport teilte mit, dass es dort statt regulär etwa 1000 nur zwölf Flugbewegungen geben sollte, vornehmlich Hilfsflüge für Erdbebenopfer in der Türkei.

Die Ferienfluganbieter Condor und TUI Fly fanden einen Weg, um für einen Teil ihrer Kunden den Ausstand zu umfliegen. Sie verlegten Starts zu nicht bestreikten Airports. Condor ließ einen Großteil der ab Frankfurt geplanten Langstreckenflüge in Düsseldorf starten. Die TUI-Gesellschaft, die mindestens die Hälfte ihres Plans abfliegen wollte, wich auf Regionalairports wie Karlsruhe/Baden-Baden oder Memmingen aus. Ein Urlauberflug nach Fuerteventura startete gar in Braunschweig, wo sonst kein Verkehr mit größeren Flugzeugen üblich ist. Reisende wurden mit Bussen zum Abflugort gebracht.