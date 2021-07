Neue Audi-Modelle : Geburtshelfer für eine Marke

Aktualisiert am

Das „Audi Grand Sphere Concept“: Nicht nur der Name soll etwas hermachen. Bild: AUDI AG

„Era“ und „Sphere“ standen in der engsten Auswahl. Christopher Wünsche hatte klare Präferenzen: „Sphere ist schon sehr früh Favorit gewesen.“ Und tatsächlich hat sich Audi dafür entschieden, für seine drei Konzeptautos den weicher klingenden, gut zu verstehenden Markenstamm zu wählen. „Er vermittelt mehr Sympathie“, ergänzt Wünsche, Gründer und Chef von Truffle Bay, einer Agentur für strategische Markenberatung und Design. „Era“ – auf Deutsch Ära – hat im Vergleich dazu etwas Hartes und könnte in manchen der 125 Länder missverstanden werden, in dem die Premiumautomarke des Volkswagen-Konzerns vertreten ist.

So ist Sphere zum Nukleus einer Autofamilie geworden, die die Zukunft der Marke mit den vier Ringen weisen soll. Einem Drehbuch gleich fährt die VW-Tochtergesellschaft die Marketingmaschinerie hoch, nachdem Design und Marke stimmen. Die Öffentlichkeit hat die Fahrzeuge noch nicht gesehen: Sky Sphere ist ein Zweitürer als Coupé oder gar als Cabriolet angedacht, womit nur der Himmel die Grenze aufzeigt; Grand Sphere ist eine viertürige, schnittige Luxuslimousine mit flach abfallendem Fließheck, angelehnt an den Audi A7; Urban Sphere soll eine Mischung (Crossover) aus einem Van, Kombi oder SUV sein.