Politik ist eigentlich nicht das Spielfeld von Mario Kohle. Doch neulich hatte der Vorstandschef von Enpal einen großen Auftritt: Gemeinsam mit rund zwei Dutzend Vertretern aus der Solarbranche schrieb er einen Brandbrief an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Die Warnung galt der übergroßen Abhängigkeit der Industrie von China. Rund 80 Prozent der hier verbauten Zellen kommen aus dem Reich der Mitte. Es sei dringend an der Zeit, eigene Produktionskapazitäten, die es früher in Deutschland einmal gab, aufzubauen. Sonst drohe die deutsche Energiewende den Bach runterzugehen, wenn die Lieferketten aus Fernost wieder einmal klemmten. Die Botschaft kam an: Der grüne Energiewendeminister reagierte mit einem Aktionsprogramm zur Stärkung des Standortes.

Sven Astheimer Verantwortlicher Redakteur für die Unternehmensberichterstattung. Folgen Ich folge





Das Berliner Start-up Enpal ist als Vermieter und Installateur von Photovoltaiksystemen innerhalb weniger Jahre zu einem der spannendsten Spieler der deutschen Energiewende geworden. Denn die Berliner geben ein Versprechen ab, das für das Gelingen des Jahrhundertprojektes unabdingbar ist: Sie drücken aufs Tempo. „Wir wollen im Jahr 2030 eine Million Anlagen installieren“, lautet die Ansage, und Kohle präzisiert: „Nicht bis 2030, sondern im Jahr 2030.“ Manche nennen das ambitioniert, andere schlicht größenwahnsinnig. Denn im vergangenen Jahr waren es gerade einmal 17.500. Kohle kennt die Skepsis, verweist aber auf das bisherige aggressive Wachstum: Im ersten Jahr 2017 waren es gerade einmal dreißig Anlagen gewesen. Alles sei möglich. Mario Kohle glaubt mit unerschütterlichem Optimismus an dieses Ziel.